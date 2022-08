Slovenci namučili olimpijske prvake

Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi svetovnega prvenstva zabeležili prvi poraz. Po petkovi zmagi nad Kamerunom so v Stožicah po izenačenem boju morali priznati premoč olimpijskim prvakom in zmagovalcem letošnje lige narodov Francozom, ki so bili boljši s

V Stožicah ni prišlo do presenečenja. Slovenski odbojkarji so sicer odigrali eno najboljših tekem v sezoni, kar pa ni zadostovalo za prestižno zmago. Slovenci, evropski podprvaki, so imeli svoje priložnosti, da bi slavili. Vodili so z 2:1 v nizih, v četrtem tudi z 20:17, imeli tudi tri zaključne žoge za zmago, a jih niso izkoristili. Svojo naslednjo in tudi zadnjo priložnost za napredovanje v osmino finala bodo morali tako v torek iskati proti Nemčiji.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič, Siniša Kanižaj/Sportida):

Kot da bi imeli tremo, so Slovenci tekmo začeli neprepričljivo. Že kmalu so zaostajali z 2:7 in selektor Georghe Cretu je moral hitro vzeti odmor, poleg tega pa tudi zamenjati organizatorja igre, namesto Dejana Vinčića je v igro vstopil Gregor Ropret. Menjava je takoj obrodila sadove, napad je postal bolj zanesljiv, domači so na krilih občinstva začeli tudi bolje servirati, posledično je začel delovati tudi blok. Prav bloker Alen Pajenk je poskrbel za izenačenje na 15. točki.

A v vodstvo Slovencem ni uspelo preiti. Predvsem zaradi razpoloženega Earvina Ngapetha, ki je bil v prvem nizu nerešljiva uganka za tekmece. Z asom je kontroverzni sprejemalec spet priboril vodstvo s tremi točkami, na koncu pa je niz s svojo sedmo točko tudi zaključil.

A tako, kot so v prvem nizu začeli Francozi, so v drugem Slovenci, pri katerih je bil v teh trenutkih najbolj učinkovit Tonček Štern. Najprej je ekipo popeljal v vodstvo z 8:5 in 14:10, nato pa s pomočjo kolegov skrbel, da se razlika ni manjšala. Nekaj strahu je povzročil le as Jeana Patryja, ki je postavil rezultat 19:21, a Tonček Štern v končnici ni dovolil preobrata, kljub nekaj težavam povsem ob koncu so evropski podprvaki niz dobili s 25:22.

Tudi v tretjem nizu so Cretujevi izbranci nadaljevali odlično igro, hitro so prišli do prednosti štirih točk, Francozi so se približali na 15:16, a po dobrih servisih Ropreta je sledil nov val slovenskih točk in vodstvo z 19:15. "Trikolori" so se še po bloku Šternu še enkrat vrnili, izenačili, toda v zaključku so bili gostitelji mirnejši, odgovornost v napadu je prevzel kapetan Tine Urnaut, ki je poskrbel za zadnji dve točki v nizu in vodstvo z 2:1.

Videti je bilo, da bo Urnaut tudi osrednje ime četrtega niza. Po njegovi točki iz protinapada je Slovenija povedla s 15:12, nato po njegovem bloku tudi s 23:22, toda na žalost polne dvorane Slovenci nato niso izkoristili treh zaključnih žog, pri prvi so se že veselili zmage, toda prehitro, saj so sodniki pri udarcu Ngapetha upravičeno dosodili dotik žoge slovenskega bloka. Zadnjo zaključno žogo so imeli domači pri izidu 30:29, niz pa se je končal z izidom 32:34.

Francozi so si z zmago v končnici četrtega priigrali psihološko prednost za peti niz, ki so jo tudi izkoristili, "tie break" so dobili zanesljivo.