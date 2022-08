Leta minevajo, a podpora ostaja ista. Slash še vedno navija za Slovence!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takega navijača nima vsak, za Slovence navija že več let #video

Slash tudi letos navija za slovenske odbojkarje:

Edina razlika je, da šestletni koder Slash zdaj navija doma v Italiji, medtem ko je leta 2019 tekme slovenske reprezentance spremljal tik ob robu igrišča v dvorani Stožice.

Slashev lastnik je namreč Alfredo Walter Martilotti, v času evropskega prvenstva pred tremi leti eden od pomočnikov selektorja slovenske izbrane vrste Alberta Giulianija, danes pa pomočnik glavnega trenerja pri poljskem klubu Asseco Resovia Rzeszów.

Fotografije navijaško razpoloženega Slasha je na družbenih omrežjih objavila Martilottijeva življenjska sopotnica Dania Spinosi, delili pa so jo tudi pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Foto: zajem zaslona

Slash, predstavnik pasje pasme Toy koder, je leta 2019 v stoženski dvorani požel ogromno pozornosti. Tekme je namreč spremljal povsem blizu igrišča, v naročju Martilottijeve izbranke, oblečen v slovenski dres, okoli vratu pa je nosil akreditacijo.

Postal je kar neuradna maskota slovenske odbojkarske reprezentance, zato je bilo negodovanje še toliko večje, ko mu je eden od delegatov tekmovanja prepovedal vstop na tekmo med Slovenijo in Turčijo. Slaba volja ni trajala dolgo.

Po posredovanju enega od članov Odbojkarske zveze Slovenije se je Slash spet vrnil v dvorano in Slovencem prinašal srečo.

Spomnimo: slovenske odbojkarje so zaustavili šele Srbi, ki so v finalu v Parizu s 3:1 porazili Slovenijo in osvojili naslov evropskih prvakov, Slovencem pa je pripadlo srebro.

