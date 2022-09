Kdaj bomo lahko spet spremljali naše odbojkarje?

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je objavila termina evropskih prvenstev prihodnje leto. Slovenske odbojkarice se bodo med evropsko elito merile med 15. avgustom in 3. septembrom, odbojkarji pa bodo naslov podprvaka stare celine branili med 28. avgustom in 16. septembrom.

S sedeža krovne evropske odbojkarske organizacije so sporočili, da bodo EP za odbojkarice 2023 gostile štiri države skupaj, Belgija, Italija, Estonija in Nemčija.

Slovenke so si že zagotovile nastop na EP, potem ko so v nedavno končanih kvalifikacijah zasedle prvo mesto. Doslej so odbojkarice nastopile na dveh prvenstvih, 2015 in 2019, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Eurovolley za moške pa bo prav tako prihodnje leto v štirih državah, vendar za zdaj še ni znano, v katerih. Slovenci bodo še tretjič od leta 2015 branili srebrno kolajno in bodo eni od favoritov.