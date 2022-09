Po četrtem mestu na SP s prstom pokazal na Romuna

Slovenski odbojkarji so v nedeljo s četrtim mestom sklenili odlične nastope na svetovnem prvenstvu. Čeprav so Slovenci ostali brez medalje, so s svojim dosežkom, odnosom in igrami navdušili odbojkarsko javnost. "Četrto mesto na svetu je velikanski dosežek," po koncu prvenstva poudarja slovenski odbojkarski strokovnjak Samo Miklavc, ki je navdušen tudi nad delom, ki ga je v kratkem času na slovenski klopi opravil Gheorghe Cretu. "Takoj sta se ustvarili kemija in ljubezen na prvi pogled."

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v nedeljo v Katovicah na Poljskem s tekmo za tretje mesto proti Braziliji končala novo, izjemno obdobje. Podobno kot dan prej v polfinalu proti Italiji je bil tekmec močnejši. Slovenija se je borila, na trenutke ujela ravnotežje in bila enakovredna slovitim tekmecem, toda v seštevku Brazilcem ni bila kos. Na koncu je prvenstvo končala na odličnem četrtem mestu in čeprav je ostalo nekaj grenkega priokusa, so slovenski odbojkarji poskrbeli za nov, izjemen uspeh.

Slovenci so osvojili četrto mesto. Foto: Guliverimage

"Četrto mesto na svetu je velikanski dosežek. Igrali smo na ravni vseh predhodnih evropskih prvenstev. Fantje so bili fizično dobro pripravljeni. Je pa res, da smo se na zaključnem turnirju srečali s tremi najboljšimi reprezentancami na svetu: Italijo, Poljsko in Brazilijo. Žal nam je zmanjkala še tista pika na i, a te tri reprezentance so bile res stopničko višje od vseh. Mislim, da našim fantom res ne moremo ničesar očitati. Dali so vse od sebe, poskušali so z različnimi možnostmi, tudi selektor je preizkusil vse," je po koncu turnirja dejal Samo Miklavc, ki je v preteklosti opravljal delo pomočnika na slovenski klopi Andrei Gianiju, s katerim se je na evropskem prvenstvu leta 2015 veselil srebrnega odličja, in Slobodanu Kovaču.

Italijanska prevlada in Stožice

Slovenci so bili v četveroboju z Italijo, Poljsko in Brazilijo na koncu najšibkejši člen. "Italijani so zasluženo osvojili naslov prvakov, na tekmi za tretje mesto pa se je videla želja po osvojitvi brona, zato so Brazilci dali res svoj maksimum, čeprav so dan pred tem doživeli težek poraz proti Poljakom. Zbrali so zadnje atome moči in odigrali fenomenalno. Naši fantje so bili res izjemni, cilj je bila medalja, a nič ne de. Ob tem sta nam šla na roko tudi žreb in sistem prvenstva, tako da smo imeli kar odprto pot do polfinala," je prepričan Miklavc.

V Stožicah je bila na vseh tekmah izjemna kulisa. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Poleg ugodnega žreba in sistema tekmovanja pa so imeli slovenski odbojkarji v prvem delu prvenstva ter v osmini finala in četrtfinalu veliko pomoč domačih navijačev. "Stožice so naš sedmi igralec, kar se je v preteklosti že večkrat dokazalo, ko so v Ljubljani padale tudi reprezentance najvišjega ranga. A ne moremo vedno računati na to, ekipa je sposobna dobro odigrati tudi na tujem igrišču. Potem ko je odpadla Rusija, se nam je res vse izšlo, saj bi nam bilo brez tega še veliko težje. Moram pa res pohvaliti celotno odbojkarsko sredino v Sloveniji, vse, ki so sodelovali na tem dogodku. A verjamem, da ta zgodba še ni končana, pred nami je že naslednji cilj, za katerega menim, da je povsem dosegljiv, in to je Pariz 2024," je prepričan zdajšnji selektor reprezentance deklet do 19 let.

Menjava selektorja zadetek v polno

Kot zadetek v polno se je izkazala tudi tvegana, a odlična menjava na selektorskem mestu tik pred začetkom prvenstva. Gheorghe Cretu je na slovenski klopi pokazal izjemno znanje, v kratkem času pa se je odlično ujel tudi z ekipo in jo znova povezal, da je dihala kot eno.

"Pri selektorju Cretuju se je takoj videlo, da si želi dobrega rezultata. Takoj sta se ustvarili kemija in ljubezen na prvi pogled. V kratkem času so prišli rezultati in vidi se, da je bil tudi njegov prispevek izjemno pomemben." Foto: Reuters

"Po tisti ne ravno uspešni ligi narodov so se na OZS odločili za menjavo selektorja, ki je bila po moje res potrebna in tudi dobrodošla. Pri selektorju Cretuju se je takoj videlo, da si želi dobrega rezultata. Takoj sta se ustvarili kemija in ljubezen na prvi pogled. V kratkem času so prišli rezultati in vidi se, da je bil tudi njegov prispevek izjemno pomemben. Kot sem že rekel, res smo lahko zadovoljni, da smo prišli med štiri najboljše ekipe na svetu," je o odbojkarskem kolegu dejal Miklavc.

Kako naprej?

In kako zdaj naprej? "V bistvu je naša ekipa, če pogledamo preostale, skupaj največ časa. Ti fantje so naredili res ogromno za slovensko odbojko in še dajejo, a s tem teče tudi ta 'biološka ura'. Večina fantov je namreč že v zrelih letih in moram priznati, da se res čudim in navdušujem, da so v tej fazi njihovih karier še v taki fizični pripravljenosti. Res so že dolgo na vrhu. Pariz bo na sporedu šele čez dve leti. Pomembno bo, da fantje zdržijo v tem ritmu. Mislim, da so tega sposobni. V ospredje prihajajo tudi nekateri mlajši igralci, kot je Rok Možič, ki je izredno pomemben dejavnik, tudi s svojima mladostjo in močjo da ekipi dodaten zagon. Mislim, da je bil to zdaj vrh, a pustimo se presenetiti. Že večkrat smo dejali, da so že na vrhu, a so potem fantje naredili še dodaten korak proti naslednjemu vrhu."

