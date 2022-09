Italijani so jih spravili pod pritisk, ki ga niso bili vajeni #video

"Neprestano smo bili pod pritiskom, ki ga nismo bili vajeni, ne med tem svetovnim prvenstvom ne v svetovni ligi, letos še nismo imeli take tekme. Pokazala se je kakovost Italije, največja razlika je bila v side-outu, precej z lahkoto so dosegali točke, mi pa smo se mučili. Zdaj je treba zbrati vso energijo in se boriti od prve do zadnje točke proti eni najboljših reprezentanc sveta," je po sobotnem polfinalnem porazu na svetovnem prvenstvu dejal kapetan Slovencev Tine Urnaut, ki ga ob 18. uri čaka srečanje za 3. mesto z Brazilijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v sobotnem večernem boju za finale svetovnega prvenstva proti Italiji prikazala neprepričljivo predstavo, ob kateri ji azzurri niso pustili blizu sebi. Italijani so na koncu v dvorani Spodek pred okoli osem tisoč gledalci ekspresno opravili s slovensko zasedbo, ki je lahko le čestitala tekmecu za izvrstno igro.

"Prvič pod takšnim pritiskom"

"Pokazala se je kakovost igre, o kateri sem govoril pred in med prvenstvom, raven igre Italijanov je zelo visoka. Njihov side-out je bil precej bolj učinkovit od našega, v preostalih elementih morda niti ni bilo toliko razlike, a največja je bila v side-outu. Precej z lahkoto so dosegali točke, mi pa smo se mučili. Začetki nizov so bili slabi, nismo izkoristili dobrih sprejemov. Vedeli smo, da so visoki na bloku, da odlično igrajo v obrambi, lovili smo jih celotno tekmo. Kakovost je bila na njihovi strani. Neprestano smo bili pod pritiskom, ki ga nismo bili vajeni, ne med tem svetovnim prvenstvom ne v svetovni ligi nismo imeli take tekme," je po porazu razmišljal kapetan Tine Urnaut.

Vsaka neumnost je štela dvojno

"Če bi odigrali še tri nize, ne vem, ali bi osvojili kakšnega. Nismo bili dobri, mogoče je na to vplivala tudi njihova izjemna igra, res so bili fenomenalni. Vedeli smo, za kakšno reprezentanco gre in na kakšen način igrajo, a bili so preprosto boljši. Italijani ti nič ne dajo zastonj, vsaka neumnost, napaka se je v tej tekmi štela dvojno. Mi smo jih naredili preveč. Oni so tehnično zelo dobra reprezentanca, v obrambi so fenomenalno oddelali, tako da je bilo težko igrati z njimi. Če bi odigrali še tri sete, ne vem, ali bi dobili kakšnega," je dejal Dejan Vinčić.

Vprašanje za odgovorne

Izkušena člana slovenske zasedbe bosta z rojaki že ob 18. uri znova na delu, v boju za bron se bodo pomerili z Brazilci, ki so po petih setih izgubili s Poljaki. Srečanje je predčasno končal brazilski zvezdnik Ricardo Lucarelli, ki naj bi utrpel poškodbo meč. Kako resna poškodba je, bodo pokazali zdravstveni pregledi.

"Za nas je bronasta kolajna kot zlata, tako da se bomo poskusili čim bolje spočiti, prespati noč, pozabiti to tekmo in poskusili premagati Brazilce. Vemo, da gre za reprezentanco, ki je več kot desetletje v samem vrhu svetovne odbojke. Ne bo nam lahko, se pa ne bomo predali," pred zadnjo tekmo prvenstva, ki bo prišla manj kot 20 ur po polfinalu, pravi 35-letni podajalec, na vprašanje, kako vpliva to, da je za počitek in pripravo tako malo časa, pa dodaja: "To vprašanje bi bilo treba zastaviti glavnim pri mednarodni zvezi. Nekatere reprezentance so imele med prvenstvom tudi šest dni prosto, potem pa na koncu v dveh dneh odigraš zadnji tekmi ... Ni najboljše, a je, kar je. Smo nekako že vajeni. S Poljaki smo imeli na zadnjem evropskem prvenstvu dolgo tekmo, naslednji dan pa smo igrali finale z Italijani."

Vsaj ena vrhunska menjava na vsaki poziciji

"Zbrali bomo vse energije, ki jih imamo, in dali vse od sebe, se borili od prve do zadnje točke. Brazilija je ena najboljših reprezentanc na svetu, ima vsaj eno vrhunsko menjavo na vsaki poziciji, če ne dve. Vsi so vrhunski igralci, ki igrajo v najboljših klubih na svetu. Treba bo dvigniti raven igre, servis, predvsem pa naš side-out dati na višjo raven, biti potrpežljiv, ostati skupaj in se boriti," pa pred srečanjem pravi Urnaut.

Tekma se bo začela ob 18. uri, ob 21. uri sledi finale med Poljsko in Italijo.