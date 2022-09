"S fanti smo skupaj tri, štiri mesece, delamo za neki cilj, vemo, kakšna je vloga posameznika in kaj vse smo dali za to, da smo tukaj, zato sem vsake točke res vesel in vse skupaj doživljam čustveno. Ne dvomim, da bo na Poljsko priromalo nekaj navijačev, ki bodo zagotovo dali svoj doprinos na tribunah, mi pa ga bomo dali na terenu," pred večernim polfinalom svetovnega odbojkarskega prvenstva proti Italiji pravi najstarejši član slovenske zasedbe Mitja Gasparini.

"Lepo bi bilo iti v Katovice, da, dvorane tam še nisem spoznal, lepo bi jo bilo spoznati," je sredi avgusta, ko se je slovenska odbojkarska reprezentanca še pripravljala na svetovno prvenstvo, v šali dejal najstarejši član slovenske zasedbe Mitja Gasparini.

Tri tedne zatem se je želja uresničila. 38-letnik bo z rojaki zvečer pisal novo prelomno poglavje slovenske moške odbojke. Slovenci bodo ob 21. uri premierni polfinale na največjem reprezentančnem tekmovanju igrali proti Italijanom. "To (spoznati Spodek Areno, op. a.) je bil moj prvotni cilj, da (smeh, op. a.). Šalo na stran, super je, da nam je uspelo priti v polfinale. To pomeni, da bomo spet zraven do konca pomembnega tekmovanja. Ne vem, kaj bi si lahko sploh želeli še več. Super. Gremo naprej."

"Skupaj smo štiri mesece, vemo, kaj smo dali, da smo tu, zato vse doživljam čustveno"

Veteran se je lani že poslovil od reprezentance, po ligi narodov 2021, ko so se prebili na zaključni turnir četverice, je precej potihoma napovedal slovo od reprezentančnega dresa. Evropsko prvenstvo, na katerem so Slovenci še tretjič v šestih letih postali evropski podprvaki, je tako že spremljal kot gledalec. A mik svetovnega prvenstva je bil dovolj velik, da se je slabo leto zatem vrnil v reprezentanco, s katero je osvojil dve srebrni odličji na prvenstvih stare celine, zdaj pa je v igri, da okoli vratu prejme še kolajno s svetovnega prvenstva.

Na tem priložnosti za igro ni dobil, nanjo čaka na klopi ali bolje rečeno ob njej, saj čeprav šteje največ let, z Rokom Možičem dogajanje spremlja najbolj energično. Nasmešek, dvignjena roka, veselje so ob uspešnih akcijah zaščitni znaki Izolčana. "S fanti smo skupaj tri, štiri mesece, delamo za neki cilj, vemo, kakšna je vloga vsakega posameznika in kaj vse smo dali za to, da smo tukaj, zato sem vsake točke, kot takrat, ko sem na igrišču, res vesel in vse skupaj doživljam čustveno."

"Ne dvomi o slovenski pomoči s tribun"

Gasparini bi atmosfero s tribun Stožic rade volje preslikal v Spodek Areno. Čeprav to ni mogoče, Primorec verjame, da bodo zvestim navijačem, ki so pripotovali na Katovice, dali razlog za novo veselje.

"Občinstvo nam je v Stožicah dalo krila, zelo so nam pomagali, ob nekaterih zmagah so imeli tudi oni prste zraven (smeh, op. a.). Vsa čast. Zelo rad bi, da bi nam ti navijači pomagali na Poljskem. Zagotovo nam bo to občinstvo manjkalo, a ne dvomim, da bo na Poljsko priromalo tudi nekaj navijačev, ki bodo zagotovo dali svoj doprinos na tribunah, mi pa ga bomo dali na terenu."

Ponovitev lanskega finala evropskega prvenstva med Slovenci in Italijani se bo v Katovicah začela ob 21. uri, tri ure prej pa se bodo za prvo finalno vstopnico pomerili Poljaki in Brazilci.