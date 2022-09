Dvorana Spodek v Katovicah je bila v soboto pozno zvečer še drugo leto zapored prizorišče slovensko-italijanskega obračuna v zaključni fazi največjih odbojkarskih tekmovanj. Lani so se sosedje udarili v finalu evropskega prvenstva, danes v polfinalu svetovnega.

Tudi tokrat se je zmage veselila razpoložena pomlajena zasedba Ferdinanda De Giorgija, ki je upravičila vlogo favorita, zanesljivo zaključevali napade, kaznovala slovenske napake in igrala odlično obrambo. Slovenci, ki Italijanom večino tekme niso zmogli slediti, vodili so le enkrat, v začetku drugega niza, bodo v nedeljo ob 18. uri za bron igrali z Brazilci. Italija bo v nedeljo zvečer proti Poljakom poskušala preprečiti izenačenje rekordnega zaporednega trojčka svetovnih prvakov. Do zdaj so bili trikrat zapored na svetovnem tronu le Italijani in Brazilci.

Italijani so zanesljivo, s 3:0 odpravili Slovence, ki niso bili pravi. Foto: Volleyballworld

"Treba je pohvaliti Italijo, ki nam ni pustila dihati"

"V tekmo smo šli z mislijo, da naredimo vse, da zmagamo. Vedeli smo, da so Italijani odlični, da v bloku igrajo fantastično, mi pa smo sploh v začetku nizov delovali nervozno, jim podarjali točke. Vemo, da je težko napadati na njihov visok blok, treba bi bilo odigrati bolj pametno vse skupaj. Potem smo sicer dajali vse od sebe, da smo jih lovili in ujeli, a v končnici so bili nepopustljivi, boljši, odigrali brez napak na koncu, tako da težek poraz. Danes se je videlo, da smo po kakšnih napakah, slabše odigranih akcijah šli nekoliko narazen, ni bilo tiste prave energije, prave ekipne igre, to je malo manjkalo danes, a tu je treba pohvaliti Italijane, niso nam dali niti dihati, odlično so se branili in izkoriščali naše napake," je po porazu dejal podajalec Gregor Ropret, ki je začel tekmo, in se zahvalil navijačem, ki so jih prišli spodbujat na Poljsko: "Če smo mi danes izgubili bitko, so jo navijači absolutno ponovno dobili. Hvala vsakemu, ki si je vzel čas in nas prišel podpirat. Jutri je še ena zelo pomembna tekma, v igri je kolajna, še kako jih bomo potrebovali."

"Treba bo biti bolj zbran in potrpežljiv"

Slovenci bodo za bron igrali že 20 ur po koncu sobotne tekme. Nasproti jim bo stala Brazilija, pri kateri je polfinale proti Poljski predčasno zaključil zvezdnik Ricardo Lucarelli.

"Predvsem je treba malo prespat, pozabiti vse skupqj, analizirati, kaj je šlo narobe, kaj bo treba narediti bolje, potem pa fizično in psihično preklopiti na Brazilijo, na še eno vrhunsko reprezentanco, o kateri ni treba izgubljati besed. Treba bo biti bolj zbran, bolj potrpežljiv v začetkih nizov, da si ne naberemo takoj tega zaostanka. Vemo, da lahko igramo tudi z Brazilijo," je še dodal Ropret.

Poljaki ostajajo v igri za to, kar je uspelo le dvema

V prvem polfinalu sta se za mesto v velikem finalu udarili Brazilija in Poljska, ki je slavila s 3:2 v nizih. Gostitelji po zmagi ostajajo v igri za izjemen podvig, tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, kar je do zdaj uspelo le Italiji (1990, 1994, 1998) in njihovim večernim tekmecem (2002, 2006, 2010), ki so sedmič zapored igrali v polfinalu SP, a so tokrat ostali brez finala. Poljska je po petih setih premagala Brazilce. Foto: Volleyballworld

Uvodni niz se je, potem ko so sicer bolje začeli domači, končal z zmago Brazilcev. Ti so v vodstvo prišli sredi niza in majhno prednost obdržali, Poljaki so sicer v spektakularni akciji še ubranili zaključno žogo, a je Brazilija zahtevala ogled posnetka, ki je potrdil njeno zmago.

V drugem dvomov o zmagi ni bilo, Poljska je pobegnila na krilih kapetana Bartosza Kureka in Aleksandra Sliwke (17:10, 21:14), te prednosti pa domačini niso zapravili.

Tretji niz se je razpletel podobno; ko so Poljaki z nekaj bloki in napadi Kureka prišli do vodstva, ga niso več spustili iz rok. Brazilija je ob koncu še ubranila dve zaključni žogi, a so Poljaki po minuti odmora prišli do zmage v nizu.

V dolgo izenačenem četrtem si nobena ekipa ni priborila več kot dve točki naskoka vse do 20:16, ko so Brazilci prvič konkretno povedli. Pri 18:23 se je zdela Poljska v izgubljenem položaju, a je še zmogla približanje na 21:23. Vendar so potem domači naredili napako pri servisu, blok Brazilije pa je poskrbel za izenačenje v nizih na 2:2.

Peti niz se je prelomil pri 12:12. Po brazilskem servisu v mrežo so domači dobili še točko za 14:12, nato pa pred navdušenimi navijači v nabito polni dvorani Spodek potrdili zmago in vstop v finale.

Svetovno prvenstvo, Katovice, polfinale Sobota, 10. september

Italija : Slovenija 3:0 (21, 22, 21)

Dvorana Spodek, gledalcev 8.500, sodnika: Cespedes (Dominikanska republika), Alrousi (Združeni arabski emirati).

Italija: Pinali, Recine, Michieletto 9, Gianelli 3, Balaso, Sbertoli, Bottolo, Lavia 15, Galassi 5, Romano 12, Anzani 7, Russo, Scanferla, Mosca.

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 5, Kozamernik 5, Gasparini, Vinčić 1, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1, Urnaut 11, Čebulj 14, Možič 9.



Poljska : Brazilija 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12)

Dvorana Spodek, gledalcev 9000, sodnika: Simonović (Švica), Mokry (Slovaška).

Poljska: Popiwczak, Kaczmarek, Kurek 24, Klos, Lomacz, Sliwka 18, Kochanowski 6, Semeniuk 23, Zatorski, Kwolek, Janusz, Bieniek 7 Fornal, Poreba.

Brazilija: Rezende 1, Fernandes, De Souza 12, Leal 12, Leao 2, Gil, Nascimento, Saatkamp 10, Hoss, Souza 18, Santos, Moreira, Resende 10, Gualberto, Ferreira.