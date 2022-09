Slovenci v polfinalu brez možnosti proti odlični Italiji

Izbrancem Gheorgeja Cretuja ni uspelo maščevanje za tesen poraz v finalu lanskega evropskega prvenstva. Slovenci niso igrali najboljše, a ne tudi katastrofalno slabo. Naleteli so na razpoloženega tekmeca, ki bi ga lahko premagali le tako, da bi ga s servisi oddaljili od mreže. A ga z izjemo nekaj trenutkov v tretjem nizu niso, zato so tekmeci, ki so bili že pred tekmo v vlogi favorita, zanesljivo zaključevali napade. Poleg tega so igrali tudi odlično obrambo.

Kako nemočni so bili Slovenci, pove dejstvo, da so vodili le v začetku drugega nizai. Italijani so ušli že na začetkih nizov, Slovenci so jih nato lovili, a samo nekajkrat na tekmi rezultat izenačili.

Slovenci, pri katerih je na mestu organizatorja igre prvič na prvenstvu začel Gregor Ropret, so tekmo začeli nervozno, zaradi napak so zaostajali z 1:7, "time out" in vstop v igro Roka Možiča, ki je zamenjal Tončka Šterna, pa je obrodil sadove, ekipa se je zbrala in tekmeca začela loviti.

Klemen Čebulj je dosegel 14 točk. Foto: Volleyballworld

Toda ujela ga ni. Najbližje je bila že takoj po zaostanku, ko se je približala na 7:8, pri 12:13 je imela tudi protinapad za izenačenje, vendar je Klemen Čebulj dobil blok. Po njem so Italijani spet ušli na šest točk razlike, nekaj upanja je pomenil as Tineta Urnauta za 21:23, toda azzurri so dobili zadnji dve točki ter tako povedli z 1:0.

Tudi drugi niz so evropski podprvaki začeli slabo. Tekmec je povedel s 6:3, nato pa se je začela ponavljati zgodba o lovljenju iz prvega niza. Na deveti točki sta bili ekipi izenačeni, Italijani so nato nekajkrat ušli na tri točke, pri izidu 23:19 pa prvič na štiri, kar je bilo dovolj za povišanje vodstva.

Začetek tretjega niza je napovedoval, da je slovenskega odpora konec. Italijani so povedli s 5:0, toda slovenska četa se vendarle ni predala. Spet je hitro prišla blizu, na 16. točki izenačila, potem ko je namesto Ropreta v igro vstopil Dejan Vinčić, toda pred končnico so Italijani spet ušli, Slovencem pa nov povratek ni uspel.

V malem finalu se bodo Slovenci v nedeljo ob 18. uri pomerili z Brazilijo, ki je v napetem prvem polfinalnem obračunu izgubila proti Poljski z 2:3.