Le še nekaj ur loči slovensko odbojkarsko reprezentanco od premiernega polfinala svetovnega prvenstva, v katerem se bo v Spodek Areni v Katovicah pomerila z Italijo. Na Poljskem se stopnjuje tudi navijaška vročica. Navijači so v slovenskem lokalu najprej pospremili košarkarje do zmage nad Belgijo in četrtfinala evropskega prvenstva, nato pa samozavestno napovedali, da bodo Italijani v ponovitvi finala lanskega prvenstva tokrat "padli" in da Slovence v nedeljo pospremijo v boju za naslov svetovnega prvaka.

Slovenska odbojkarska zgodba in z njo navijači so se iz Stožic, kjer je Slovence na petih tekmah svetovnega prvenstva s tribun spremljalo okoli 50.000 gledalcev, preselili v Katovice. Spodek Arena bo prizorišče, na katerem bodo slovenski odbojkarji zvečer igrali tekmo kariere, ob 21. uri se bodo v premiernem polfinalu SP pomerili z Italijo.

Ljubitelji slovenskega športa so se v središču Katovic začeli zbirati že zgodaj popoldan, v Slovenski hiši v središču mesta so si nekateri najprej ogledali tekmo osmine finala košarkarskega prvenstva med Slovenci in Belgijci ter glasno pospremili Luko Dončića, Gorana Dragića in druščino v četrtfinale prvenstva stare celine.

Slovenski navijači so najprej v četrtfinale pospremili košarkarje, zdaj upajo, da bodo v finale še odbojkarje. Foto: Pe. M.

Veselje slovenskih navijačev ob zmagi košarkarjev v osmini finala evropskega prvenstva:

Po prvi odkljukani zmagi dneva je samozavest navijačev še narasla, eden za drugim ponavljajo, da Italija danes "pade".

Napoved Primoža in Grege iz okolice Ptuja:

Med navijači je bilo videti kar nekaj znanih obrazov, med temi tudi nekdanja olimpijca in medalista s tekmovanja petih krogov Janija Klemenčiča in Primoža Kozmusa.

Manjkal ni niti Aleksander Javornik s pokalom, zastavo in 20 navijači "z nizkim, močnim glasom, da se bo v dvorani slišala Slovenija" ter seveda nalezljivim optimizmom.

"Danes pričakujem težko zmago, a Italijo bodo premagali, v nedeljo pa še eno težko zmago Slovenije nad Brazilijo." Ko se mu uresniči želja in Slovenci postanejo svetovni odbojkarski prvaki, se bo odpravil v Nemčijo na košarko: "Dvomov ni, vsepovsod se gre do konca. Tudi v košarki."

Foto: Pe. M.

V "ekipi" vseprisotnega slovenskega navijača je bila zasedba, ki med drugim prihaja iz Savinjske in Koroške. Ko smo jih vprašali po rezultatu, je eden od njih kot iz topa izstrelil "Da, 3:0 bo danes. V nedeljo bomo pa igrali z Brazilijo. Bi rad videl, da se s Poljaki dobimo v finalu, ampak se ne bomo. Tudi jutri bodo igrali eno tekmo pred nami (smeh, op. a.)," se je navezal na termin tekem. Slovenci bi prvotno morali danes igrati ob 18. uri, a je naknadno prišlo do zamika, tako da prvo tekmo igrata Poljska in Brazilija.

Foto: Pe. M.

Ko šefica Štefka (levo) sodelavke odpelje na športni konec tedna v Katovice. Foto: Pe. M.

Srečali smo tudi pet sodelavk podjetja Trgotur, ki jih je šefica Štefka odpeljala na športni konec tedna na Poljsko. "Videla sem, da moje sodelavke zelo uživajo v športu, tudi sama sem navdušena nad rezultati naših odbojkarjev, košarkarjev, na sploh športnikov, saj smo kot mala nacija res zelo uspešni. Skozi te tekme smo se še bolj povezale, se tudi med tekmami klicale, veselile ... Vse skupaj je pripeljalo do ideje, da gremo na odbojko ali košarko. Odločile smo se za odbojko. Zdaj smo tukaj, vesele. Košarko so naši danes že zmagali, odbojka pa ... Italija je neugodna, a menim, da bodo fantje z borbenostjo šli v finale."

Prvo polfinalno tekmo igrata branilka naslova Poljska in Brazilija.