Priložnost generacije: Da se igrati z njimi, če na njih dobro pritisneš in igraš svojo igro

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v četrtek iz Ljubljane preselila v Katovice, kjer se obeta pester konec tedna. Ne le, da se bodo odbojkarji borili za naslov svetovnega prvaka, mesto so okupirali tud reli vozniki, zaradi katerih so Slovenci na petkov trening prispeli z zamudo, prav tako pa kraj v Šleziji te dni praznuje rojstni dan. A v središču slovenskega zanimanja je večerni polfinale proti Italiji (21. uri), ki ji slovenski tabor prepušča vlogo favorita. "Morali bomo biti pametni in ključne igralce uporabiti v pravem trenutku, da bomo en korak pred nasprotnikom," pred priložnostjo te generacije pravi selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Konec je odštevanja dni od zgodovinskega polfinala slovenske odbojkarske reprezentance na svetovnem prvenstvu, v katerem se bo ob 21. uri zoperstavila evropskim prvakom Italijanom. Obračun bo gostila Spodek Arena v poljskih Katovicah, kjer Slovencem ob prihodu ni šlo vse po načrtu.

Že četrtkova selitev iz Ljubljane na Poljsko se ni razpletla povsem gladko. Nad mestom zaključnih bojev mundiala, kamor so se tako Italijani kot Slovenci podali s čarterjem, se je razbesnelo hudo neurje, tako da so morali zaradi nevarnosti udara strele na izkrcanje počakati okoli tri ure. Pozno zvečer so le prispeli v hotel, a tudi v petek ni šlo vse po načrtu.

Katovic te dni niso zavzeli le odbojkarji, pač pa tudi reli vozniki. Foto: Pe. M.

V mestu v Šleziji z okoli 300.000 prebivalci je te dni precej živahno, o čemer smo se lahko prepričali na lastne oči. Tu med petkom in nedeljo ob svetovnem prvenstvu v odbojki poteka tudi Reli po Šleziji. Začel se je z 1,75 kilometra dolgim prologom v bližini dvorane Spodek, zaradi česar je bil promet v centru mesta močno ohromljen. Gnečo so tako v popoldanskih urah občutili tudi slovenski odbojkarji, ki so se na trening pripeljali z zamudo, posledično pa je bilo na poznejšo uro prestavljeno tudi druženje z novinarji.

Foto: Pe. M.

In ko smo že pri reliju, ki je bil v petek precej bolj na očeh javnosti kot odbojka, slaba dva kilometra dolg prolog v sklopu Rajd Śląska 2022 je pripadel švedski vodilni navezi poljskega državnega prvenstva Tom Kristensson - Andreas Johansson.

Katovice praznujejo rojstni dan

Kot da svetovno odbojkarsko prvenstvo za moške in največji motošportni dogodek leta v regiji ne bi bila dovolj, Katovice te dni praznujejo rojstni dan oziroma obletnico pridobitve mestnih pravic iz leta 1865.

Tako se obeta še bolj razgibana sobota, saj so prireditelji predvideli koncert pod imenom "I love Katowice", pa tudi predstavitev nekaterih drugih umetnikov v čast 157-letnici mesta. Vse skupaj zna sicer skaziti vremenska napoved, ki prinaša dež in nizke temperature okoli 16 stopinj.

"To, da Italijani na prvenstvu še niso izgubili, nam ničesar ne pove. Videli smo, da so se proti "Franciji dokaj namučili in da se lahko igra z njimi, če na njih dobro pritisneš in igraš svojo igro, v tem tempu pa je treba zdržati do konca," je pred večernim srečanjem pravi bloker Alen Pajenk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Favoriti, ki jih je treba spoštovati, a ničesar prepuščati

Slovenski ljubitelji odbojke se nadejajo prešernega večera. Sosedje bodo na igrišče Spodek Arene stopili ob 21. uri, ko bo že znan prvi finalist - za finale se bosta kot prva ob 18. uri udarila Poljska in Brazilija. Sosedski spopad bo ponovitev finala lanskega evropskega prvenstva, po katerem so na odbojkarski prestol stare celine po petih setih stopili azzurri.

Kljub pomladitvi zasedba nekdanjega odličnega odbojkarja Ferdinanda De Giorgija deluje kot dobro naoljen stroj. Na letošnjem svetovnem prvenstvu Italijani še ne poznajo poraza, v skupinskem delu so brez izgubljenega niza premagali Kanado, Turčijo in Kitajsko, v osmini finala s 3:1 Kubo, v četrtfinalu pa so s 3:2 razžalostili olimpijske prvake Francoze. Ferdinando De Giorgi je pomlajeno italijansko zasedbo lani popeljal na evropski prestol. Foto: Guliverimage

"To, da Italijani na prvenstvu še niso izgubili, nam ničesar ne pove. Videli smo, da so se proti Franciji dokaj namučili in da se lahko igra z njimi, če na njih dobro pritisneš in igraš svojo igro, v tem tempu pa je treba zdržati do konca. Mi smo tudi že pokazali, da zmoremo in s pravo energijo lahko odločimo tekmo v svoj prid," je pred večernim srečanjem dejal bloker Alen Pajenk, libero Jani Kovačič pa ob tem izpostavlja podajalca Simoneja Giannellija: "Italijani dobro poznamo, na papirju pred tekmo so favoriti in tako moramo tudi stopiti v igro. Seveda jih moramo spoštovati, a ne smemo jim ničesar prepustiti. Imajo enega najboljših podajalcev na svetu, ki dela veliko razliko, treba bo biti dobro pripravljen na njega. Težko bo, so odlična ekipa, zelo so povezani, tudi zato so bili prvaki. Trdo bo treba stopiti v igro z Italijani, da jim bo od prve točke težko, celotno tekmo bo treba vršiti pritisk in se boriti do konca."

V tej sezoni sta se reprezentanci enkrat že srečali, in sicer v elitni Ligi narodov, ko se je zmage s 3:0 na turnirju na Filipinih veselila Italija. Takrat Slovenci niso nastopili v polni zasedbi, manjkal je Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Dejan Vinčić pa sta se po poškodbah vračala v tekmovalni ritem.

"Če preveč razmišljaš o nasprotniku, te to lahko včasih odnese v napačno smer"

Ob Giannelliju je med glavnimi zvezdniki še mladi sprejemalec Alessandro Michieletto, še kako pa je živ spomin na lanski finale, ko je De Giorgi v drugem delu finala potegnil asa iz rokava in s korektorjem Jurijem Romanom pokopal slovenske upe o prvem evropskem zlatu.

"Morali bomo biti pametni in te ključne igralce uporabiti v pravem trenutku, da bomo en korak pred nasprotnikom." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Selektor Slovencev Gheorghe Cretu pred obračunom za finale išče ravnovesje: "Najprej moramo pripraviti naše igralce, ki morajo biti osredotočeni na našo igro. Če preveč razmišljaš o nasprotniku, te to lahko včasih odnese v napačno smer. V pripravah na tekmo vedno iščem ravnovesje. Obe ekipi imata svoje prednosti, saj je v obeh reprezentancah več igralcev, ki lahko odločilno vplivajo na potek tekme. Morali bomo biti pametni in te ključne igralce uporabiti v pravem trenutku, da bomo en korak pred nasprotnikom."

Slovenci bodo v polfinalu svetovnega prvenstva igrali prvič, na drugi strani pa se Italijani potegujejo za četrti naslov svetovnih prvakov. Leta 1990, 1994 in 1998 so bili zapored zlati, kar je do zdaj uspelo le še Brazilcem, letos pa bi lahko še Poljakom.