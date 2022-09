Kdo je mož iz ozadja slovenske reprezentance?

Slabo leto mineva, odkar se je slovenska moška odbojkarska reprezentanca z evropskega prvenstva v Katovicah vrnila s srebrom okoli vratu, še tretjim z zadnjih štirih prvenstev stare celine. Ogrodje igralske zasedbe že vrsto let ostaja isto, je pa v strokovnem štabu zavel povsem nov veter.

Italijanskega stratega Alberta Giulianija je na selektorskem mestu zamenjal Mark Lebedew in v svojo ožjo ekipo pripeljal preverjeno "statistično" orožje Bogdana Szczebaka, s katerim sta pred leti skupaj službovala pri poljskem prvoligašu Jastrzębski Węgiel.

Avstralčevo sodelovanje s slovensko reprezentanco se je končalo le 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva, ko je selektorske vajeti prevzel Romun Gheorghe Cretu, ki je zadržal obstoječi štab in zagrizel v delo, v katerem ga s pomembnimi podatki in analizami zalaga Poljak.

Ekipa, ki na vsakem koraku vlaga ogromno

"V čast in veselje mi je biti del slovenske reprezentance. Velik izziv. Lepo so me sprejeli, vesel sem sodelovanja s temi fanti. Vsak dan navdušujejo s svojo zagnanostjo. Pri tej ekipi vsak dan znova opažam, da se res bori, v to, da bi dosegla uspeh, vlaga ogromno truda, ki je zunanjim opazovalcem skrit. Pa ne govorim o zagnanosti le takrat, ko je na sporedu tekma, ampak tudi na vsakem treningu. Tak pristop na treningu je predpogoj, da si lahko uspešen na tekmah. Da sploh lahko igraš, tako kot igrajo oni, se moraš že treninga lotiti s pravim pristopom. In oni se ga. Težko je razložiti to borbenost," je slovensko zasedbo pohvalil Szczebak.

Szczebaka navdušujeta slovenska zagnanost in predanost cilju. Foto: Anže Malovrh/kolektiff

Po dolgih letih na isti stani kot Cretu

Szczebak že vrsto let deluje v štabu aktualnega poljskega podprvaka Jastrzębski Węgiel. Foto: Guliverimage Ta je že več kot dve desetletji vpet v poljski klub Jastrzębski Węgiel, kjer je prehodil pot mlajših selekcij, pozneje deloval tudi kot skavt, zadnja leta pa je statistik članske zasedbe aktualnih poljskih podprvakov.

V zadnjem letu je "njegov" klub bil hude bitke s poljskim prvakom Zakso, ki jo je vodil novi selektor Slovencev Cretu. Tako v poljskem prvenstvu kot poljskem pokalu in superpokalu sta se ekipi udarili za lovoriko. V prvih dveh se je smejalo Cretuju, ki je z Zakso osvojil tudi ligo prvakov, Jastrzębski pa se je veselil superpokala.

Romuna in Poljaka je po več sezonah na nasprotnih straneh na isti breg pripeljala slovenska reprezentanca. Cretu zelo ceni njegov doprinos, kar je pokazal tudi po tekmi osmine finala, ko je pridrvel na medijsko tribuno in ga objel.

Szczebak in Cretu sta bila več sezon na različnih (klubskih) bregovih, zdaj ju je združila slovenska reprezentanca:

"Giannija (vzdevek Cretuja, op. a.) bežno poznam že več kot desetletje, ko je prvič prišel kot trener na Poljsko. Vedel je, kdo sem jaz, jaz sem vedel, kdo je on, vedno sva se pozdravila, rokovala, si izmenjala nekaj besed. Zdaj so se stvari spremenile (smeh, op. a.), zdaj sodelujeva veliko bolj intenzivno. Rekel bi, da imava zelo dobro komunikacijo," o odnosu s 54-letnikom s slovensko taktirko v rokah pravi naš sogovornik in dodaja, da so se kljub pozni selektorski menjavi stvari med Cretujem in igralci hitro poklopile.

Selektorska menjava? Kot da bi učencu zamenjali učitelja: pozornost se zviša.

Poljak verjame, da različnim ekipam ustrezajo različni trenerski karakterji, pristopi. Cretujev v slovenski deluje. Foto: Grega Valančič/Sportida "Delal sem že z ogromno trenerji in moje izkušnje pravijo, da prihod novega trenerja na igralce, štab, na vse vpliva, kot bi na učenca vplivala menjava učitelja v šoli ali pa na zaposlenega menjava nadrejenega. Vsi so kar naenkrat bolj osredotočeni, raven pozornosti se zviša, vsi bolj intenzivno poslušajo. Časa za spoznavanje ni bilo veliko, vsi smo morali biti res osredotočeni, pripravljeni poslušati, predvsem pa delati skupaj, kot ekipa. Na koncu namreč šteje to, da vsi delamo kot eno. Tako tisti na igrišču kot tisti ob njem. Vsi smo ekipa, ki dela za isti cilj," je spremembo slikovito opisal 39-letnik, ki verjame, da različne ekipe potrebujejo tudi različne trenerske karakterje, pristope.

"Ljudje smo si značajsko različni in prav je tako. Pri Marku in Gianniju gre za dve povsem različni osebi. Gianni kriči, skače, je zelo energičen, tudi na treningu fante priganja, da jim ni lahko, a iz njih poskuša izvleči največ kar lahko."

Najpomembnejša tekma dozdajšnje sezone: Pripravljali smo se že pred SP

Naslednji korak Slovencev bo sredin četrtfinalni dvoboj svetovnega prvenstva, na katerem jim bodo nasproti stali Ukrajinci, ki so v ponedeljek presenetljivo zlahka opravili z Nizozemci. Gre za najpomembnejšo tekmo slovenske zasedbe v tej reprezentančni sezoni. Zmaga prinaša selitev na Poljsko in igranje za kolajne, poraz pomeni konec upov o odličju. S Szczebakom, ki preživetih ur za računalnikom med svetovnim prvenstvom ne šteje več, smo se pogovarjali, še preden je postalo jasno, kdo bo slovenski četrtfinalni nasprotnik. "Delal sem že z ogromno trenerji in moje izkušnje pravijo, da prihod novega trenerja na igralce, štab, na vse vpliva, kot bi na učenca vplivala menjava učitelja v šoli ali pa na zaposlenega menjava nadrejenega. Vsi so kar naenkrat bolj osredotočeni, raven pozornosti se zviša, vsi bolj intenzivno poslušajo." Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Pripravljali smo se na obe reprezentanci, ogledali smo si videoposnetke nekaterih tekem Ukrajine. Turnir je drugačen, tako da imamo več časa za pripravo, da se organiziramo. Smo pa že pred svetovnim prvenstvom opravili veliko dela, kar zadeva pripravo na različne reprezentance. Res je, da bolje poznamo Nizozemsko, ker smo z njo igrali pred kratkim, Ukrajinci pa so lahko v nekaterih delih neznanka, a bomo tudi na njih dobro pripravljeni."

"Ukrajina nima česa izgubiti"

In kaj reči o Ukrajini, ki je v ponedeljek tako zlahka, s tako poletno igro odpravila Nizozemsko in se, tako kot Slovenci, v svojem drugem poskusu na svetovnih prvenstvih premierno uvrstila v četrtfinale? Rezultatskega pritiska Ukrajinci ne čutijo, na svetovno prvenstvo so prišli kot zamenjava za Rusijo. Zdi se, da letijo na krilih dogajanja v domovini, da igrajo za nekaj več ...

Kakovost je na slovenski strani, a ... "Ukrajina nima česa izgubiti. Na prvenstvo so prišli skozi zadnja vrata. Zanje je vse skupaj velika avantura. Uživajo, zabavajo se ..." Foto: Volleyballworld

"Morda bo kdo bo rekel, da ne Nizozemska ne Ukrajina nista Poljska ali ZDA. In res nista, a treba je spoštovati vsakega tekmeca. S takšnim pristopom se bo treba lotiti četrtfinala. Ukrajina je na preteklih tekmah pokazala, da zna igrati. V skupini so dvakrat zmagali, dobro so igrali že v zlati ligi, uvrstili so se na zaključni turnir četverice, tudi na pripravljalnih tekmah so kazali dobre predstave. Premagali so Iran, pred prvenstvom so odigrali dobro tekmo s Poljsko, izgubili z 2:3. Vsi mislijo, da je Ukrajina le Plotnytsky, pa ni res, je veliko več kot to. In še to. Ukrajina nima česa izgubiti. Na prvenstvo so prišli skozi zadnja vrata. Zanje je vse skupaj velika avantura. Uživajo, zabavajo se, ničesar nimajo izgubiti," o sproščenem tekmecu razmišlja Szczebak in izpostavlja pomembnost začetka četrtfinala, ki se ga je treba lotiti z vso resnostjo.

"Začeti in igrati moramo, kot smo začeli proti Franciji in proti Nemčiji. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli. Če bodo fantje igrali na tako visoki ravni, kot so proti Franciji in Nemčiji, potem smo lahko v tej dvorani in pred to izjemno množico navijačev optimistični."

"Če bodo fantje igrali na tako visoki ravni, kot so proti Franciji in Nemčiji, potem smo lahko v tej dvorani in pred to izjemno množico navijačev optimistični," pravi pred tekmo z Ukrajino, po kateri upa, da se s Slovenijo preseli v domovino. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Zame bi bilo neverjetno, da bi se uvrstili med top štiri, a to še ni kolajna"

Če bodo Slovenci upravičili papirnato vlogo favorita, se bodo preselili v dvorano Spodek v Katovicah, kamor jih je ob koncu zadnjega evropskega prvenstva pot odpeljala že lani. Takrat so v polfinalu na kolena spravili domačine Poljake, v finalu pa jih je premagala Italija. Tokrat se lahko s Poljsko, ki se poteguje že za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, kar je do zdaj uspelo le Italijanom in Brazilcem, srečajo šele v finalu.

"Domači gledalci iz Slovencev izvlečejo res odlične predstave, verjamem pa, da bi imeli tudi na Poljskem bučno podporo. Zame bi bilo neverjetno, da bi se uvrstili med top štiri, a to še ni kolajna (smeh, op. a.). Pred finalom se s Poljsko ne moremo srečati, če pa bi se ... Seveda je to moja domovina, dobro poznam to mesto, navijače, veliko ljudi tam, veliko jih pozna mene, a tu sem, da po najboljših močeh opravim svoje delo in pomagam Sloveniji," je o mogočem srečanju Slovenije in svojih rojakov dejal Poljak. Na vprašanje, koga bi v primeru slovenske uvrstitve v polfinale raje videl na drugi strani, Italijane ali Francoze, pa je kot iz topa izstrelil, da Francoze.