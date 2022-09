Brez njih ne bi bilo svetovnega prvenstva v Stožicah

Da svetovno prvenstvo v odbojki v Stožicah poteka kar se da brezhibno, ima veliko zaslug tudi 107 prostovoljcev, ki svoje dneve nesebično posvečajo ljubezni do odbojke in skrbijo, da celoten turnir teče kot dobro naoljen stroj.

"3:1 za nas, seveda," je bil odgovor ene od prostovoljk, ko smo jo v Stožicah, kjer nam je priskočila na pomoč ob pomanjkanju stolov v zasedenem medijskem središču, vprašali, kdo bo dobil sredino tekmo med Slovenijo in Nemčijo.

Stožice bodo danes znova prizorišče obračuna med istima tekmecema. Da pa svetovno prvenstvo v Stožicah poteka brezhibno, skrbi približno 400 ljudi, od tega svoje dneve v Ljubljani preživlja tudi 107 prostovoljcev, ki so nepogrešljivi del tako velikega turnirja, kot je svetovno prvenstvo. Vsi ob vsaki najmanjši težavi brez razmišljanja priskočijo na pomoč in svoje dni posvečajo odbojkarski evforiji. Med prostovoljci, katerih vodja je Ivo Tomc, je največ mladih, nekaj je tudi upokojencev, a prevladujejo mlajši ljubitelji odbojkarske žoge.

"Prostovoljci so kot vselej ogrodje in ključni akterji za uspešno izvedbo svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Prispevajo k pozitivnemu vzdušju in zagotavljajo podporo vsem udeležencem prvenstva," pa hvaležnost prostovoljcem izražajo pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Med prostovoljci na letošnjem SP je med drugim tudi kapetanka ženske reprezentance v odbojki sede Lena Gabršček. Ob tem sta v ekipi še dva reprezentanta v odbojki sede Tija Vrhovnik in Tomi Jakša. Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med njimi je tudi mlada mamica Larisa, ki kot prostovoljka dela že vrsto let. "Prvič sem kot prostovoljka delala na svetovnem prvenstvu odbojke za ženske do 23 let leta 2017, ko so bile naše srebrne. Potem sem delala tudi na evropskem prvenstvu v rokometu v Zagrebu, pa na nekaterih turnirjih odbojke na mivki. Ob tem sem pomagala tudi že na odbojkarskem kampu Dejana Vinčića," razlaga Larisa, ki ji prostovoljstvo predstavlja velik užitek in stik s športom.

Odbojkarska zveza Slovenije potrebuje pri organizaciji prireditev pomoč prostovoljcev pri: - skrbi za prizorišče tekmovanja,

- vodenju ekip,

- skrbi za ekipe,

- pobiranju žog in urejanju igralne podlage,

- protokolu (otvoritvena slovesnost, protokol pred posameznimi tekmami, podelitev),

- delu z mediji in v "press centru",

- akreditiranju.

"Od nekdaj me veselijo športne prireditve in delo v projektnem menedžmentu. V tem, da lahko pomagam pri takem dogodku, da sem lahko del tega in potem na koncu vidiš končni rezultat, ko so ljudje veseli, ko so športniki veseli, res uživam. To vzdušje me je od nekdaj 'potegnilo', saj sem velika športna navdušenka, in res sem vesela, da lahko pomagam na tak način," pravi.

Sama v medijskem prostoru skrbi za to, da medije in igralce usmeri v t. i. "mix cono". "Ob tem pomagamo pri urejanju in objavljanju na družbena omrežja, skrbimo tudi za to, da imajo novinarji in komentatorji ves čas na voljo statistiko tekme. Praktično smo ves dan v dvorani. Ena od deklet, ki dela kot pobiralka žog, je v enem dnevu na nekaj tekmah na ta način pretekla kar tri kilometre."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prostovoljci tako priskočijo na pomoč na vseh področjih. "Vsaka ekipa ima svojega predstavnika, ob tem je še ogromno drugih oddelkov, od promotorjev evropskega prvenstva do takšnih, ki skrbijo za VIP-osebe, in nas, ki usmerjamo medijske predstavnike. Res nas je ogromno in vsak prispeva kamenček v mozaik, da vse poteka brezhibno."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

