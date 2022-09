Veselje v Stožicah: Slovenci so v četrtfinalu svetovnega prvenstva!

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je v imenitnem vzdušju Stožic zagotovila četrtfinale svetovnega prvenstva. Za napredovanje med osem najboljših je še drugič premagala staro znanko iz skupinskega dela Nemčijo. Tokrat s 3:1 (18, 19, −21, 22) v nizih. Slovenci, ki igrajo na drugem svetovnem prvenstvu, so s tem dosegli najboljšo uvrstitev na največjem tekmovanju, pred štirimi leti so bili 12, in na lep način zaokrožili 34. rojstni dan kapetana Tineta Urnauta. Slovenci se bodo za polfinale v sredo ob 21. uri v Stožicah pomerili z zmagovalcem ponedeljkovega dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino. Danes bo v Stožicah še ena tekma osmine finala, evropski prvaki Italijani se bodo pomerili s Kubanci.

Poročilo s tekme:

Ljubljanske Stožice in dvorana v Glivicah v teh dneh gostijo začetek izločilnih bojev 20. svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Po uvodnem obračunu v slovenski prestolnici se smeji gostiteljem Slovencem, ki so še drugič v nekaj dneh dokazali, da so kakovostnejša reprezentanca od Nemcev, in se prebili v četrtfinale svetovnega prvenstva. S tem so še korak bližje uresničitvi želje, poti v Katovice, ki bodo 10. in 11. septembra gostile polfinala in tekmi za odličja.

Slovenci bodo ime četrtfinalnega tekmeca izvedeli v ponedeljek zvečer. To bo ali Nizozemska ali Ukrajina. Foto: Volleyballworld Da tokrat ne bo šlo tako enostavno kot v skupinskem delu, je bilo jasno že pred obračunom, v katerega je Nemčija vstopila precej bolj borbeno in nepopustljivo kot ob neprepričljivi torkovi predstavi. Nemci so hitro povedli za tri (5:2, 6:3), varovanci Gheorgheja Cretuja so jih nato ujeli pri 6, do 9:9 so Nemci še držali stik, a nato so Slovenci hitro začeli postavljati stvari na svoje mesto, slovenska prednost se je le višala, vse do devet (24:15). Nemci so jo do konca niza sicer nekoliko stopili, slavljenec Tine Urnaut in ekipa pa sta niz dobila s 25:18. Gostitelji so tudi v nadaljevanju nadzirali potek srečanja, prednost zanesljivo držali skozi celoten drugi niz in povedli z 2:0 (25:19).



V tretjem pa je sledil padec v slovenski igri. Uvod je povsem pripadel Nemcem (3:7, 4:9), ki so tudi po slovenskem "time-outu" ostajali korak pred tekmecem. V zaključku so si priigrali tri zaključne žoge, izkoristili že prvo in s 25:21 ostali v igri. Cretu je v nadaljevanju posegel po menjavah. Kot proti Franciji je priložnost dobil Gregor Ropret, prvič pa je na prvenstvu zaigral debitant Rok Možič. Slovenci, ki so imeli na svoji strani polno in glasno dvorano, so po izenačenem začetku stvari postavili stvari na svoje mesto in unovčili prednost v kakovosti.

Foto: Volleyballworld

Dokazali, zakaj so tu, lahko pa bi bili še bolj potrpežljivi

"Vedeli smo, da bo težje, kot je bilo v skupinskem delu. Nemci so se na to tekmo zelo, zelo dobro pripravili, dobro so servirali, dobro so igrali v bloku, obrambi. Morda moramo biti mi še malo bolj potrpežljivi, ne smemo delati tistih neposrednih napak v napadu. Danes smo kar dobro oddaljili njihov sprejem od mreže, podajalec je imel kar nekaj težkih situacij. Držati se moramo tega ritma in nekako ne smemo delati dvojnih napak na servisu," je po napredovanju dejal sprejemalec Klemen Čebulj, ki se je ustavil pri 19 točkah.

O tem, zakaj je prišlo do padca v igri, pa Korošec meni: "Morda je normalno, da pride do nekega takega padca. Smo pa imeli ob koncu niza tudi lepo priložnost, da bi se oddaljili in zmagali tudi tretji niz, a na žalost smo imeli malo nesreče. Morda so bili oni bolj zbrani. Smo pa v četrtem nizu dokazali, da vemo, zakaj smo tukaj, in da želimo to zmago na vsak način."

Četrtfinalni nasprotnik bo znan v ponedeljek

Slovenci se bodo v sredinem četrtfinalu (ob 21. uri) v Stožicah pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino. Kdo bo tekmec, bo jasno v ponedeljek.

"Cilj doma je dosežen, tu bomo igrali še zadnjo možno tekmo, četrtfinale. Ne obremenjujemo se s tem, kdo bo nasprotnik. Ne glede na to, ali bo to Nizozemska ali Ukrajina, bomo morali igrati zelo dobro. Nekako v vseh elementih igre bo treba biti nad nasprotniki, saj vsi igrajo zelo dobro odbojko. Mi bomo morali biti tisti, ki si bomo pridobili tisto vstopnico za na Poljsko. Eden glavnih adutov bo potrpežljivost, ne smemo iti z glavo skozi zid," je proti sredi pogledal Čebulj.

Navijači so znova bili dodatni igralec slovenskih odbojkarjev. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Italijani se bodo za četrtfinale pomerili s Kubanci. Foto: Volleyballworld

Evropski prvaki proti Kubancem

Po slovensko-nemškem obračunu bo sledila druga tekma osmine finala. V Stožicah se bosta za četrtfinale pomerili Italija in Kuba.

Evropski prvaki Italijani so skupinski del končali brez praske, vse tekmece so odpravili s 3:0 in zasedli prvo mesto predtekmovanja. Zaradi pravila, po katerem sta gostiteljici Poljska in Slovenija napredovali kot prvi in drugi nosilki, so zahodni sosedi napredovali s tretjega položaja, ki jim je v osmini finala namenil Kubance. Ti so na uvodni tekmi prvenstva sicer namučili večkratne svetovne prvake Brazilce, a vloga favorita je jasna.

Zmagovalec večerne osmine finala se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem ponedeljkovega dvoboja med olimpijskimi prvaki Francozi in Japonci.