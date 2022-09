Slovenska kakovost, tudi ko je šlo zares, ni dopustila presenečenja: Četrtfinale je tu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. V osmini finala je v Ljubljani po novi odlični predstavi še drugič v nekaj dnevih premagala Nemčijo, tokrat je zmagala s 3:1, tekma pa je bila nekoliko bolj izenačena kot prva.

"Igrati dvakrat v štirih dnevih proti istemu tekmecu ni lahko. Nemci bodo zagotovo igrali bolje, vedeli bodo, kaj jih čaka v dvorani in se bolje pripravili," so pred tekmo zatrjevali slovenski odbojkarji in v svojih napovedih se niso zmotili.

Tekmec je pokazal precej boljšo igro kot v torek. Tokratni obračun so bolje začeli kot prvi, nato tudi dobili tretji niz, toda v četrtem so domači, ki so imeli na svoji strani polno in glasno dvorano, postavili stvari na svoje mesto in unovčili prednost v kakovosti.

Slovenci so v prvih dveh nizih odlično servirali, bili odlični v bloku, njihova igra ni napovedovala, da bi lahko zašli v težave. V prvem nizu so se sicer znašli v zaostanku, a razpoložena Tonček Štern in Klemen Čebulj sta spravljala ob živce tekmece tako s servisi kot z igro v napadu, sem pa tja sta prispevala še kakšen blok, tako da sta bila najbolj zaslužna za gladko slovensko vodstvo z 1:0.

Njuna dobra igra se je nadaljevala tudi v drugem nizu, ki so ga gostitelji spet gladko dobili, v tretjem nizu pa so se stvari na igrišču spremenile. Na slovenski strani pravega pritiska s servisom ni bilo več, kar pa se ne more reči za Nemce, ki so s svojimi začetnimi udarci spravljali v probleme slovenski sprejem. Posebno so bili produktivni servisi nemškega kapetana Lukasa Kampe, ki je po vodstvu Slovenije 19:18 v končnici tudi poskrbel, da je bilo potrebno igrati četrti niz.

Že v tretjem je Dejana Vinčića na mestu organizatorja zamenjal Gregor Ropret, v četrtem, ki so ga spet nekoliko bolje začeli Nemci in na začetku vodili za dve točki, pa je v igro na mesto Čebulja vstopil še Rok Možič. Mladi Mariborčan je izkušenejšega kolega dostojno zamenjal, z njegovim blokom je Slovenija povedla s 16:11, nekaj trenutkov pozneje pa je bilo na semaforju že 19:13. Toda Nemci so še enkrat dokazali, da se ne predajo zlahka, počasi so začeli tekmece lovili, z asom so se celo približali na 22:23. Možič je ekipi zagotovil zaključno žogo, nato pa so Nemci storili napako in rajanje v dvorani se je lahko začelo.

Slovenci se bodo v sredo, 7. septembra, v četrtfinalu v Ljubljani merili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, ta dvoboj osmine finala bo na sporedu v ponedeljek.