Sprememba termina osmine finala v Stožicah

Iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) so sporočili, da je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) še drugič spremenila urnik tekme osmine finala svetovnega prvenstva med Italijo in Kubo. Večerno sobotno tekmo so zaradi novih zahtev televizijskih hiš z 21. ure prestavili na 21.15. Slovenski obračun z Nemci bo ob 17.30.

Reprezentance na 20. svetovnem prvenstvu se pripravljajo na osmino finala, ki bo med soboto in torkom potekala v Ljubljani in Glivicah. Slovenci se bodo za napredovanje v četrtfinale pomerili z Nemci, s katerimi so se srečali že v skupinskem delu, ko so jih premagali s 3:0. Tekma v Stožicah bo v soboto ob 17.30. Zmagovalec tega dvoboja se bo v četrtfinalu v sredo, 7. septembra, pomeril z zmagovalcem osmine finala med Nizozemsko in Ukrajino.

Italijani in Kubanci nekoliko pozneje

Po slovensko-nemškem obračunu osmine finala se bosta v ljubljanski dvorani za četrtfinalno vstopnico udarili Italija in Kuba. A prišlo je do spremembe termina. FIVB je namreč ponovno, že drugič, spremenila urnik tekem osmine finala svetovnega prvenstva. Zaradi novih zahtev televizijskih hiš bo tekma med evropskimi prvaki in Kubanci ob 21.15.

"Navijači, ki so vstopnice že kupili, imajo tako na njih navedene različne ure začetka tekem, 20.30, 21.00 in 21.15. Vstopnice so, ne glede na zapisano uro, veljavne," so sporočili z OZS.