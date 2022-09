"Pričakoval sem nekaj podobnega. Smo v dobri formi. Vsem, ki so me vprašali, kako bo proti Nemcem, sem rekel, da bo suvereno 3:0. Fantje so stopnjevali predstave, so v pravi formi, fokus je pravi, na nas je, da ga zadržimo tudi v nadaljevanju prvenstva. Je pa treba iti postopoma, brez neke evforije. Čutimo, da Slovenija diha z nami, tako da zahvala navijačem za podporo. Se vidimo v osmini finala. Kdorkoli že bo naš tekmec, dobrodošel v pekel Stožice," je po torkovi prepričljivi "skupinski" zmagi nad Nemčijo, ko se še ni vedelo, da se bodo Slovenci tudi v osmini finala udarili z Nemci, dejal pomočnik selektorja Zoran Kedačič. Osmina finala med Slovenci in Nemci bo v soboto ob 17.30. Zmagovalec se bo v četrfinalu pomeril z zmagovalcem tekme med Nizozemsko in Ukrajino.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je predtekmovalni del 20. svetovnega prvenstva, ki ga gosti skupaj s Poljsko, začela z zmago nad Kamerunom (3:0), nadaljevala s porazom po petih setih proti olimpijskim prvakom Francozom (2:3), končala pa z zanesljivo torkovo zmago nad Nemčijo, ki je v polnih Stožicah le nemo opazovala šov tekmeca.

"Fantje so že proti Franciji igrali odlično, zdaj pa le pokazali, da tista predstava ni bila zgolj naključje, ampak da smo v res dobri formi. Pričakoval sem nekaj takega, tako da ni bojazni za naprej. Pred tekmo so me mnogi spraševali, kaj, kako bo z Nemci, pa sem vsakemu rekel, da bo suvereno 3:0 za Slovenijo. Ni bojazni. Začetni krči, ki so prisotni na začetkih večjih tekmovanj, so za nami. V pravi formi smo, to je treba zdaj zadržati, iti naprej počasi, postopoma, brez neke evforije, iz tekme v tekmo. Čaka nas dolg turnir," je po torkovi zmagi v mešani coni dejal pomočnik slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja Zoran Kedačič in ob omembi več mogočih tekmecev v osmini finala dodal: "Ni nekih želja. Vemo, da je številka 15 naša. Kdorkoli se bo znašel tam, dobrodošel v pekel Stožice."

Pomočnik selektorja Zoran Kedačič je pričakoval podoben razplet torkove tekme. Foto: Nik Moder/Sportida

Do gostiteljev prijazna pravila so jim prinesla deja vu z Nemci

Usoda je hotela, da se je v sredo zvečer na številki 15 znašla prav Nemčija. Kot bi ji nekdo tam zgoraj dal še drugo priložnost proti Sloveniji. Sistem tekmovanja je zaradi okoliščin letošnjega svetovnega prvenstva, ki bi ga morala gostiti Rusija, a so ji po agresiji na Ukrajino gostiteljstvo odvzeli in prepovedali nastop, je precej specifičen, z manj tekmami in naklonjen novima gostiteljema.

V osmino finala je napredovalo najboljših 16 reprezentanc predtekmovanja, v osmini finala se 1. pomeri s 16., 2. s 15., itd ... A pravila velevajo, da gostitelja tako osmino finala in četrtfinale zagotovo igrata doma, tako da sta, ne glede na razvrstitev v skupinskem delu, napredovala kot nosilec številka 1 številka 2. Poljakom je zaradi zmage več pripadla prva pozicija in 16. Tunizija, Slovencem druga in 15. Nemčija ... Poljaki sosicer skupinski del končali na tretjem mestu, Slovenci pa na sedmem.

Slovenci se bodo tudi v osmini finala pomerili z Nemci, a to bo povsem druga zgodba, s precej večjim vložkom. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Pravila so dvignila precej prahu. Selektor Srbov Igor Kolaković jih je že pred začetkom javno kritiziral, selektor Francozov Andrea Giani pa je v javnosti ubral drugačno taktiko in dejal, da je najpomembneje, da so se z njimi čim prej sprijaznili, saj da spremeniti ne morejo nič ...

Sistem gostiteljema v četrtfinalu načeloma prinaša na papirju lažjega tekmeca, ki je predtekmovanje končal med 7. in 10. mestom. Slovenci bi se v primeru napredovanja v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko (7) in Ukrajino (10), Poljaki pa z zmagovalcem "para" 8-9, a na njihovo skrb so na osmem mestu končali eni od favoritov za odličja Američani.

"Ne smemo izgubiti fokusa, ki smo ga našli, ne smemo popuščati v osredotočenosti, ne smemo se preveč sprostiti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Poskrbeti, da fokus ne popusti

Slovenci se bodo za četrtfinale z Nemci v Stožicah udarili v soboto ob 17.30. Kedačič meni, da sprememba - v predtekmovanju so v petih dneh odigrali tri tekme, po torku pa imajo tri dni brez tekem - ne bo neugodno vplivala na slovensko izbrani vrsto.

"Najprej en dan počitka, ki bo prav prišel, saj smo ne glede na vse v hudem ritmu, nato pa razmišljanje zgolj o osmini finala. Vemo, kako velik je riziko, izgubiš, pa si izpadel. Ne smemo izgubiti fokusa, ki smo ga našli, ne smemo popuščati v osredotočenosti, ne smemo se preveč sprostiti," je v torek pomembnost ohranjanja visoke ravni koncentracije izpostavil 38-letni trener in dodal, da se ob takšnem sistemu tekmovanja (na pretekli SP je bilo za zlato treba odigrati več kot deset tekem, letos le sedem) ne gre bati preutrujenosti prve postave, ki je z izjemo tekme proti Franciji, odigrala vse tekme.

Utrujenosti ne bo

"Imamo šesterko na terenu, ki zmore in zna. Menjave pa so tudi pripravljene, da v vsakem trenutku vskočijo in pomagajo, tako kot je proti Franciji Gregor (Ropret, op. a.). Nimamo se ničesar bati. Ekipa ne bo preutrujena, imamo dolgo pavzo, do sobote bomo imeli vse pod nadzorom."

"Čuti se, da Slovenija diha z nami. Fante ta energija ponese na igrišču, vidi se nek lesk v očeh, ko pridejo v dvorano." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Fantje si zaslužijo takšno podporo"

Tako kot v torek bodo imeli Slovenci tudi v soboto dodatnega igralca na tribunah. "Fantje si zaslužijo vso podporo. Čuti se, da Slovenija diha z nami. Fante ta energija ponese na igrišču, vidi se nek lesk v očeh, ko pridejo v dvorano. Hvala Sloveniji za podporo, se vidimo v osmini finala," se navijačem zahvaljuje Kedačič.