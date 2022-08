Slovenska veselica v Ljubljani: "To je težko opisati"

Slovenski odbojkarji so v torek navdušili slovensko športno javnost. Potem ko so gladko, s 3:0 v nizih, odpihnili močne Nemce, imajo varovanci Gheorgheja Cretuja danes prost dan, ki jim bo v pripravah na že razprodano tekmo osmine finala v soboto prišla še kako prav. "Navijači so bili spet fenomenalni, mislim, da tega ne moremo prehvaliti. To je težko opisati, peti Zdravljico skupaj s takšno množico je nekaj posebnega, to je res težko ubesediti," je po obračunu z Nemci dejal Jan Kozamernik.

Slovenska odbojkarska reprezentanca danes uživa v zasluženem prostem dnevu, nato pa jo od četrtka čaka priprava na sobotno osmino finala (17.30), v kateri bodo Slovenci lovili uvrstitev med najboljših osem reprezentanc sveta. Slovenci so v torek v razprodanih Stožicah s 3:0 (16, 22, 17) premagali Nemčijo, s tem pa za Francijo osvojili drugo mesto v skupini. Gostitelji so v Ljubljani pokazali izjemno moštveno predstavo, najučinkovitejša sta bila na koncu s po 15 točkami Klemen Čebulj in Tonček Štern.

Tonček Štern je dosegel 15 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Mislim, da smo od prve do zadnje točke pokazali zelo visoko raven igre. Nemcem nismo pustili dihati od prve sekunde, navijači pa so nam seveda pri tem močno pomagali. Res so bili spet fenomenalni in upam, da bo naša igra tudi v nadaljevanju na takšni ravni ali pa še boljša. V vseh elementih igre smo odigrali na res visoki ravni, tudi v napadu nismo delali veliko napak, s tem pa tudi Nemci niso prišli do prave priložnosti, da bi zaključevali. Ne glede na to, kdo bo nasprotnik v osmini finala, moramo igrati tako, kot smo danes. Že proti Franciji je bila igra na visoki ravni, in če se bo forma samo še dvigovala, se res nimamo česa bati," je po tekmi dejal Štern.

Kozamernik: Leteli smo po igrišču

Ob izjemni podpori navijačev so Slovenci v Stožicah navduševali iz točke v točko, vse do zadnje točke na tekmi niso popuščali pri borbenosti in kakovosti igre. Nad predstavo je bil navdušen tudi Jan Kozamernik, ki je dosegel enajst točk. "Res smo leteli po igrišču, dobro smo se počutili in res smo si želeli pripeljati to tekmo v našo korist. Dala nam bo zagon za naprej, hkrati pa je, upam, navijače prepričala, da smo šli na to prvenstvo z res visokimi cilji. Res sem vesel, da se je tako izšlo. Na koncu koncev tisti poraz s Francijo ne odloča o ničemer, pokazali smo, da se lahko kosamo z njimi, tudi sami sebi smo dokazali, da zmoremo, in to smo potrebovali za potrditev. Zdaj nam je čisto vseeno, s kom bomo igrali v nadaljevanju prvenstva," je po srečanju dejal Kozamernik.

"Res smo leteli po igrišču." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Ne glede na individualno predstavo je pomembna naša ekipna predstava. Smo prava ekipa in vem, da bomo do konca igrali moštveno, kar je naša velika prednost. Navijači so bili spet fenomenalni, mislim, da tega ne moremo prehvaliti. To je težko opisati, peti Zdravljico skupaj s takšno množico je nekaj posebnega, to je res težko ubesediti. Navijači so bili izjemni, mi pa smo jim to vrnili s predstavo in zmago," je občinstvo v Stožicah pohvalil 26-letni slovenski reprezentant.

V soboto bodo Slovenci v osmini finala znova igrali v razprodanih Stožicah. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kako močno so si Slovenci želeli zmage, je bilo vidno od prvega servisa. "Želeli smo pokazati, da lahko igramo še boljše kot proti Franciji, in mislim, da nam je to uspelo. Zdaj bomo imeli malo več časa za regeneracijo in počitek pred naslednjo tekmo. Sploh pri teh večernih tekmah je to še toliko bolj pomembno, ker smo vedno polni adrenalina in je potem res težko zaspati. Zdaj bomo en dan namenili počitku brez odbojke, nato pa bomo povsem osredotočeni na naslednjo tekmo," je dejal Kozamernik.

V soboto tako Slovence čaka obračun osmine finala, na katerem prostora za morebitne spodrsljaje ne bo več. Vsak poraz zdaj namreč pomeni konec sanj o morebitnem velikem uspehu. "Mislim, da za nas to ne bo predstavljalo nobene razlike, vse tekme do zdaj smo namreč odigrali na vse ali nič, tako smo se tudi podali na prvenstvo. Igrati vsako tekmo svetovnega prvenstva pred domačimi gledalci je velik privilegij in navijači si to zaslužijo. Na nas je, da prikažemo še boljše predstave, in vsi se zavedamo, da smo tega zmožni," je sklenil Kozamernik.

