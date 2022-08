Slovenski odbojkarji so v torek zvečer pred več kot 11 tisoč gledalci z izjemno predstavo, v kateri so v manj kot uri in pol nadigrali Nemčijo in jo spravili v neprijeten položaj, spomnili na lepe čase evropskih prvenstev in dali slutiti, da bi lahko nadaljevali sijajno reprezentančno poglavje, hkrati pa umirjali evforijo, saj se prvenstvo zdaj šele zares začenja.

Po pričakovani uvodni zmagi domačega prvenstva nad Kamerunom, ko z igro niso mogli biti najbolj zadovoljni, je sledil dvig ravni proti olimpijskim prvakom Francozom, ki so bili v Stožicah že skoraj na kolenih, a se izvlekli in Slovence strli po tie breaku. Za konec skupinskega dela so gostiteljem nasproti stali še Nemci, ki pa so v znova osupljivem vzdušju ljubljanske dvorane in slovenske predstave hitro kapitulirali.

Zdravljica pred tekmo z Nemci:

Slovenci bodo imeli v osmini finala status drugega nosilca, kar pomeni, da jih čaka reprezentanca, ki bo v izločilne boje napredovala kot 15. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Po četrtfinale v soboto ob 17.30

Slovenci so z zmago potrdili drugo mesto v skupini D - prvo je pripadlo Franciji -, s tem pa napredovali v osmino finala. Zdaj imajo tri dni tekmovalnega počitka, nato pa se bodo v soboto ob 17.30 borili za četrtfinale. Kdo bo njihov tekmec, bo jasno danes, ko se bo predtekmovanje končalo še v skupinah A, E in F.

Slovenci kot drugi nosilci, čaka jih 15. iz skupinskega dela

Pravilo svetovnega prvenstva veleva, da v osmino finala napredujejo prva in druga reprezentanca iz vsake od šestih skupin ter štiri najboljše tretje. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. itd.

A sistem, ki je dvignil nemalo prahu, je postavljen tako, da gostitelja Poljska in Slovenija v osmini finala in četrtfinalu igrata doma, zato sta po koncu skupinskega dela postavljena kot nosilca izločilnih bojev (1. in 2.). Ker je Poljska končala s tremi zmagami, Slovenija pa dvema, je pri branilcih naslova zapisana številka ena, pri naših odbojkarjih pa številka 2.

Stožice bodo v soboto ob 17.30 znova pokale po šivih. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Poljake tako čaka reprezentanca, ki bo napredovanje ujela kot zadnja, Slovence pa tista, ki je napredovala kot predzadnja. Jasno je, da bosta tekmeca gostiteljev 3. in 4. reprezentanca med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi. Če bi bilo že včeraj konec predtekmovanja, bi to pomenilo, da bi Slovenci igrali s Kanado, Poljaki pa z Nemčijo, a lestvica se bo danes še premešala. Mogočih tekmecev slovenskih odbojkarjev je še več, tako da bo treba počakati na razplete sredinih tekem.

Že dopoldne bo bronasta z zadnjih olimpijskih iger Argentina po dveh bolečih porazih po petih nizih prvo zmago in napredovanje iskala proti Egiptu, za katerega pesti stiskajo Nemci. Pomemben medsebojni obračun bosta igrali tudi Turčija in Kanada, pa Ukrajina in Portoriko ...

"Kdorkoli nam bo že stal nasproti, nam pač bo. S takšno igro se nimamo česa bati," je po torkovi zmagi dejal srednji bloker Alen Pajenk.

Fotogalerija s tekme proti Nemčiji (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

Če bodo Slovenci v osmini finala uspešni, bodo četrtfinale prav tako igrali doma, in sicer v sredo, 7. septembra, ob 21. uri. V primeru napredovanja v polfinale sledi selitev na Poljsko.

Stanje tretjeuvrščenih reprezentanc: (13.) 1. Kuba 3 tekme - 1 zmaga (4 točke; 6:7 razmerje v nizih)

(14.) 2. Tunizija 2 - 1 (3; 3:3)

(15.) 3. Kanada 2 - 1 (3; 3:3)

(16.) 4. Nemčija 3 - 1 (3; 3:6)

...........................................................

(17.) 5. Mehika 3 - 1 (2; 3:8)

(18.) 6. Argentina 2 - 0 (2; 4:6)