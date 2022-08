Slovenski vlak ekspres povozil Nemce in potrdil napredovanje

Slovenski odbojkarji so v polnih Stožicah odčitali lekcijo Nemcem in zanesljivo napredovali v osmino finala.

Svetovno prvenstvo v odbojki, 5. dan Torek, 30. avgust Skupina B (Ljubljana)

Slovenija : Nemčija 3:0 (16, 22, 17)

T. Štern 15 in Čebulj po 15, Kozamernik 11; Weber 8, Karlitzek 7

Poročilo s tekme.

V skupinah B, C in D igrajo zadnje tekme skupinskega dela svetovnega prvenstva. Slovenski odbojkarji so se po nedeljskem porazu proti olimpijskim prvakom Francozom za konec predtekmovanja udarili s 16. reprezentanco sveta Nemčijo in upravičili vlogo favoritov. Pred znova izjemnim domačim občinstvom so Nemcem odčitali lekcijo in v manj kot uri in pol dolgem šovu s svojo predstavo razveselili svoje navijače.

Romunski strateg na slovenski klopi Gheorghe Cretu je praktično vso srečanje odigral z udarno zasedbo (Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tonček Štern in Jani Kovačič), ki je vso tekmo diktirala tempo. Slovenci so na uvodu takoj zagospodarili, povedli s 7:3, prednost se je v nadaljevanju le še višala, vse do +9, s kolikor so tudi dobili uvodni niz (25:16). Tudi drugega so začeli podobno, vodili za +7 (20:13), nato pa tekmecu sicer dopustili, da se je približal zgolj na točko (21:20), a v zaključku seta znova strnili vrste in povedli z 2:0 (25:22). V tretjem so Slovenci povedli s 7:1, nato pa na krilih navijačev odbrzeli do druge zmage.

S to so Slovenci osvojili drugo mesto v skupini in potrdili napredovanje v izločilne boje. Osmino finala bodo v Stožicah igrali konec tedna. Nasprotnik še ni znan.

Fotogalerija s tekme (foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

Francozi s tretjo zmago potrdili prvo mesto

Dogajanje v skupini D se je s tekmo med Francozi in Kamerunci. Četa Andree Gianija si je priborila še tretjo zmago in potrdila prvo mesto v skupini, za Kamerunce pa se je svetovno prvenstvo končalo brez osvojene točke.

Brazilci do tretje zmage, do napredovanja še Japonci

Tekmovalni dan so dopoldne odprli trikratni svetovni prvaki Brazilci. Ti so si že pred tem zagotovili napredovanje, ki so ga še potrdili z gladko zmago s 3:0 proti debitantu na SP Katarju. Na obračunu skupine s precej večjim vložkom, pa so Japonci v boju za drugo mesto in napredovanje s 3:1 odpravili Kubance in se tako uvrstili v osmino finala. Tudi Kubanci ostajajo v igri za napredovanje.

Poljaki in Američani zvečer za prvo mesto

Dogajanje na Poljskem se je začelo s tekmo med reprezentancama, ki sta bili še brez točke, Mehiko in Bolgarijo. S 3:2 je slavila Mehika, a zmaga je bila pirova, saj nobena reprezentanca ni napredovala.

Zvečer sledi poslastica za prvo mesto v skupini, branilci naslova Poljaki se bodo zoperstavili Američanom.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje uvrščeni reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.