Francoski zvezdnik o Slovencih: Tudi na Poljskem nisem doživel česa takšnega

Slovenski odbojkarji so v nedeljo v izjemnem vzdušju Stožic po res trdem boju z 2:3 v nizih klonili proti olimpijskim prvakom Francozom. Slovenci so po tekmi v en glas hvalili atmosfero, ki so jo pričarali privrženci slovenske reprezentance, nad celotnim dogajanjem pa so bili očarani tudi francoski odbojkarji. "Res nam je bilo težko igrati in zdržati v takšnem pritisku in vzdušju, ki so ga pripravili slovenski navijači," je po tekmi priznal prvi zvezdnik francoske ekipe Earvin Ngapeth.

Stožice so v nedeljo gostile pravo odbojkarsko poslastico, ki se je po preobratu na koncu nagnila na stran Francije. Ta je v četrtem nizu ubranila celo tri zaključne žoge Slovencev za zmago, v petem nizu pa zagospodarila na terenu in osvojila dve točki. Marsikdo se je v nedeljo ob pogledu na tribune dvorane Stožice vrnil v leto 2019, ko je Slovenija ob pomoči 12 tisoč glasnih grl pričarala pravljico na evropskem prvenstvu.

Stožice so v nedeljo gostile pravo odbojkarsko poslastico.

Zgodba se je v nedeljo ponovila, več kot enajst tisoč navijačev je pripravilo peklensko vzdušje, na krilih katerega so leteli tudi slovenski odbojkarji, ki so pokazali, da kljub nekaterim padcem v igri še vedno spadajo med najboljše reprezentance na svetu. Slovenci se niso ustrašili olimpijskih prvakov, ki so po tekmi kljub zmagi priznali, da so si jo priborili veliko težje, kot so mislili. Velik krivec za težave Francozov pa je bila poleg igre Slovencev tudi kulisa v ljubljanski dvorani, ob kateri se je marsikomu večkrat naježila koža.

Slovenci so v nedeljo dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi.

"Da smo odigrali konec četrtega niza na takšen način v takšnem vzdušju in da nam je uspelo ohraniti mirno kri, nam to da veliko samozavesti. Vemo, da lahko igramo še veliko bolje, a za nas je zelo pomembno, da smo dobili to tekmo. Gledalci oziroma navijači na tej tekmi so bili izjemni. To je bilo eno izmed občinstev, ko res začutiš pritisk. Tudi na Poljskem, kjer je vzdušje vedno neverjetno, ne vem, ali sem že kdaj videl kaj takšnega. A kljub izjemnemu vzdušju nam je uspelo ohraniti mirno kri in zdržati njihove nalete," je po koncu tekme priznal francoski reprezentant Antoine Brizard.

"Pokazali smo, da imamo karakter. Ta zmaga je za nas zelo pomembna. Res nam je bilo težko igrati in zdržati v takšnem pritisku in vzdušju, ki so ga pripravili slovenski navijači. Slovenija je res odlična ekipa," pa je slovensko izbrano vrsto in vzdušje v Stožicah pohvalil prvi zvezdnik francoske reprezentance Earvin Ngapeth.

Slovenijo naslednja tekma čaka v torek, ko bo prav tako v polnih Stožicah gostila še eno velesilo, Nemčijo.

Dogajanje na tribunah v Stožicah v sliki:

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

