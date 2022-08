Slovenski odbojkarji gladko v osmino finala

Slovencem je za uvrstitev med 16 najboljših zagotavljal že en sam osvojeni niz. Z zanesljivo igro so osvojili že prvega, nato pa nadaljevali odlično predstavo. Z zelo dobro igro gostiteljev v vseh elementih tekmeci niso imeli nobenih možnosti osvojiti niti častnega niza.

Tekmec Slovenije v osmini finala še ni znan. Ker kot gostitelji ostajajo pri statusu enega od prvih dveh nosilcev, bo to 15. ali 16. reprezentanca predtekmovanja. Tekmo osmine finala bodo odigrali v soboto, 3. septembra.

Slovenci se letos z Nemci v ligi narodov niso merili, kar pa še zdaleč ne pomeni, da jih ne poznajo. Res da nemška zvezdnika Georg Grozer in Denis Kaliberda za reprezentanco ne igrata več, a vseeno gre za moštvo, ki lahko preseneti marsikoga, tudi evropske podprvake. To je dokazalo tudi v lanski ligi narodov, ko so bili v Riminiju boljši s 3:1.

Fotogalerija s tekme (foto: Siniša Kanižaj, Grega Valančič/Sportida):

"V Stožicah smo vendarle mi favoriti, od tega ne bežimo. Moramo pa od samega začetka igrati optimalno, če želimo zmagati. Tekma proti Franciji nam je dala dodatno moč, spoznanje, da smo v dobri formi. In to moramo izkoristiti. Vsekakor pa tekma ne bo lahka, Nemci so Nemci in se do zadnjega trenutka ne bodo predali," je svoja pričakovanja pred tekmo predstavil slovenski korektor Tonček Štern.

Proti Franciji so Slovenci tekmo slabo odprli, pred tekmo z Nemci pa so trdili, da se to ne sme ponoviti. Z isto postavo kot proti Francozom, z Dejanom Vinčićem na mestu organizatorja igre, so začeli odločneje, Klemen Čebulj je s tremi točkami poskrbel za vodstvo s 3:1, pri izidu 7:3 je moral nemški selektor Michal Winiarski že vzeti odmor.

A slovenskegaa naleta takoj ni zaustavil, saj je bilo že kmalu na semaforju 13:6. V slovenski vrsti je vendarle prišlo do nekaj minut krize, Nemci so se približali na 13:17, nato pa je Jan Kozamernik z blokom spet dvignil soigralce. Takoj za njim je blok prispeval še Tonček Štern in takrat je bilo že bolj ali manj jasno, da bo Sloveniji pripadel prvi niz.

Izid prvega niza je kazal na to, da bi razpoloženi Slovenci utegnili odigrati simultanko. A Nemci se niso nameravali kar tako predati, drugi niz so dobro začeli, bili enakovredni do izida 8:8, a sledile so štiri zaporedne točke gostiteljev, tri točke prednosti je z asom zagotovil Kozamernik, štiri pa z blokom Alen Pajenk.

Ob pomoči gledalcev Slovenci niso popuščali ne v borbenosti v obrambi ne v kakovosti igre. Tekmec je bil ob izidu 20:13 videti nemočen, a se je v skladu z napovedmi še enkrat vrnil v igro ter zmanjšal zaostanek na 20:21. Toda Pajenk in Čebulj sta ustavila njihov nalet, poskrbela za vodstvo 23:20, Čebulj je ekipi tudi zagotovil zaključno žogo. Drugo je izkoristil Štern.

Kljub zanesljivemu vodstvu Slovenci niso popustili niti v tretjem. Z odličnimi servisi Kozamernika so povedli s 7:1, za razliko od drugega niza pa niso bili niti v enem trenutku v nevarnosti, da bi tekmecem prepustili niz.