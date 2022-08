Romun na slovenski klopi razkril, kaj Slovence dela tako posebne

"Tem fantom se ni treba nikomur dokazovati, ne meni, ne Sloveniji, ne nikomur, ker že toliko časa igrajo na res visoki ravni. Vsi so odlični igralci in vidi se, da z dušo igrajo za svojo državo," je po torkovi suvereni zmagi nad Nemčijo (3:0) svoje varovance pohvalil selektor Gheorghe Cretu. Slovenski odbojkarji so prvi del sklenili z dvema zanesljivima zmagama in tesnim porazom proti Franciji, zdaj pa so že povsem osredotočeni na novo nalogo, ki jih čaka v sobotni osmini finala.

Razprodane Stožice so v torek gostile novo slovensko veselico. Slovenski odbojkarji so kar leteli na krilih izjemnih navijačev, tekmo so v nasprotju s tisto s Francijo začeli naravnost izjemno in bili ves čas srečanja vsaj korak pred tekmeci, ki prave možnosti v torek niso imeli. Nad predstavo Slovencev so bili po koncu tekme navdušeni prav vsi, po tekmi pa je v zdaj že značilnem slogu svoje varovance pohvalil tudi selektor Gheorghe Cretu, ki hkrati miri evforijo pred nadaljevanjem prvenstva.

"Odnos, tehnična stran tekme in mentalno smo bili na pravi ravni. A ti odlični igralci lahko še napredujejo. Moramo obdržati to raven igre in še rasti in rasti, ker bodo tudi nasprotniki vse boljši in boljši. Moramo biti osredotočeni in igrati svojo igro, tudi če bodo imeli nasprotniki dobre dneve. Čeprav smo tekmo odlično odprli, smo morali biti osredotočeni ves čas. Odbojka je res zanimiv šport, videli smo, kaj so Francozi storili proti nam v prvem nizu, pa kako smo se potem mi vrnili. Pomembno je, da znaš razviti dobre trenutke na igrišču in da jih znaš obdržati brez nepotrebnih napak. Upam, da bomo ostali potrpežljivi," je v prvem komentarju dejal Cretu.

Slovenci so v torek leteli na krilih navijačev. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Takšni turnirji so vedno zapleteni in posebni, sploh v uvodni fazi, ker reprezentance pred tem še niso tako uigrane. Zavedali smo se, da moramo igrati še bolje, če bomo želeli napredovati, in da se bomo morali ves čas priganjati. Fantje so proti Franciji pokazali, kako se znajo vrniti v igro, danes pa je bila zgodba povsem drugačna. Vedeli smo, da bo Nemčija poskušala s tvegano igro, in želeli smo jih prisiliti v napake, kar nam je dobro uspelo. Po odličnem prvem nizu smo morali v drugem ostati mirni in ponoviti predstavo iz prvega," je o dogajanju na igrišču dejal Romun.

"Tem fantom se ni treba nikomur dokazovati, ne meni, ne Sloveniji, ne nikomur, ker že toliko časa igrajo na res visoki ravni." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenci so na obračunu z Nemčijo odigrali skoraj brez napak. Z zelo dobro igro gostiteljev v vseh elementih tekmeci Nemci niso imeli nobenih možnosti osvojiti niti častnega niza. "Na takšni ravni je igranje z malo napakami ključ do uspeha, ker najboljše reprezentance, kot sta Francija in Poljska, ne delajo veliko napak. Če te v napako prisili nasprotnik, ni to nič strašnega, če pa napake delaš sam od sebe, je zgodba povsem drugačna in takšne stvari so potem boleče. Trudimo se, da ostajajo zbrani in da ohranjamo nadzor nad svojo igro.

Slovencem bi sicer za uvrstitev med 16 najboljših zadostoval že en sam osvojeni niz, a z zanesljivo igro so osvojili že prvega, nato pa nadaljevali odlično predstavo. Ob pomoči gledalcev Slovenci niso popuščali ne v borbenosti v obrambi ne v kakovosti igre. "Tem fantom se ni treba nikomur dokazovati, ne meni, ne Sloveniji, ne nikomur, ker že toliko časa igrajo na res visoki ravni. Vsi so odlični igralci in vidi se, da z dušo igrajo za svojo državo. Tudi navijači jih obožujejo ravno zato, noge imajo trdno na tleh. Tudi ko smo na kavi, opazujem fante in vidim, kako spoštljivo se obnašajo do navijačev. Zaradi tega so še toliko bolj posebni in res sem srečen, da sem lahko selektor takšne reprezentance in da sem lahko tu z njimi," je bil ponosen Cretu.

Pred osmino finala z eno željo "Vzdušje in navijači so bili znova izjemni." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

54-letni Romun je sicer šele na začetku avgusta sedel na selektorski stolček slovenske reprezentance, svojo pot je začel izjemno, z vznesenim spremljanjem vsake točke in bodrenjem svojih igralcev pa se je hitro prikupil tudi slovenskim navijačem. "Vzdušje in navijači so bili znova izjemni. Ne smemo pozabiti, da je Nemčija odlična ekipa. Čeprav sem čustven trener, včasih poskušam zadržati svoja čustva, ker si želim še bolj razumeti svoje igralce in nameniti še več pozornosti njim in dogajanju na igrišču. V kratkem času smo se morali s fanti spoznati, vse se je dogajalo zelo hitro, zato je bilo pomembno, da sem večkrat ostal miren in se osredotočil na fante."

Tekmec Slovenije v osmini finala bo postal znan danes. Ker kot gostitelji ostajajo pri statusu drugega nosilca, bo to 15. reprezentanca predtekmovanja. "Zdaj nas čaka osmina finala. Imamo samo eno željo. Želim si, da se vsi skupaj s fanti umirimo in umirimo to evforijo. Fantje se morajo dobro spočiti, potem pa mi je čisto vseeno, kdo bo naš nasprotnik v osmini finala," je sklenil Cretu.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Veliko nezadovoljstva pa je bilo po koncu tekme pričakovano v nemškem taboru. Po koncu srečanja so Nemci mrkih pogledov hitro zapustili dvorano v Stožicah, eden redkih, ki se je ustavil pred novinarskim mikrofonom, je bil Lukas Kampa. "Mislim, da mi sploh ni treba govoriti o tem, ali je bila težka skupina ali ne. Dan za dnem smo se lomili pod pritiskom, tudi proti Kamerunu smo imeli težave v prvem nizu, ki smo ga morali nujno dobiti. Za vse smo krivi sami, moramo se usesti in se vprašati, kaj pritisk naredi iz nas. Če nismo sposobni igrati pod pritiskom, si tega preprosto ne zaslužimo in je svetovno prvenstvo prevelik oder za nas. Ob tem res ni lahko igrati pred takšnim občinstvom, ki je res izjemno, a proti Kamerunu je bila dvorana praktično prazna, pa smo imeli prav tako velike težave. Če se nam ne bo uspelo uvrstiti v naslednji del, si tega preprosto nismo zaslužili," je bil neposreden Kampa.

Preberite še: