Selektor Srbov kritičen: Zakaj sta Poljska in Slovenija v prednosti? To je SP, ne zasebno tekmovanje.

V Ljubljani in Katovicah se danes začenja 20. svetovno odbojkarsko prvenstvo za moške. A še preden so se dvoboji razvneli na igrišču, je vroče ob njih. Selektor srbske reprezentance Igor Kolaković je dal jasno vedeti, da ni zadovoljen s pravilom tekmovanja, ki predvideva, da gostitelja ob morebitnem napredovanju v izločilne boje v te napredujeta kot prvo- in drugoumeščena reprezentanca, ne glede na to, s katerega mesta bi dejansko napredovali. "To je svetovno prvenstvo, ne zasebno tekmovanje," je besen Črnogorec.

Jubilejno 20. svetovno prvenstvo bi morala gostiti Rusija, a je po agresiji na Ukrajino ostala tako brez gostiteljstva in tudi nastopa na prvenstvu. Organizacijo sta prevzeli Slovenija in Poljska, s tem pa je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) spremenila tudi sistem tekmovanja, nad katerim nekateri niso navdušeni. Javno ga ja v pogovoru za poljski spletni medij Interia kritiziral selektor Srbov Igor Kolaković. Kaj ga je zmotilo?

Sistem letošnjega svetovnega prvenstva pravi, da vsaka reprezentanca v skupinskem delu odigra tri tekme. Po skupinskem delu prva in druga reprezentanca vsake od šestih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance napredujejo v osmino finala.

V osmini finala so reprezentance glede na rezultate iz skupinskega dela razvrščene od 1. do 16. mesta. Prvi se bo tako za četrtfinale pomeril s 16., drugi s 15. ...

Gostitelji Poljaki in Slovenci bodo v primeru napredovanja v izločilne boje napredovali kot 1. in 2. reprezentanca, ne glede na to, s katerega mesta bodo v resnici napredovali. Foto: Printscreen FIVB

"Razumem, da organizirata SP, pomagata FIVB, a ..."

Sistem je postavljen tako, da Slovenci in aktualni svetovni prvaki Poljaki v primeru preboja v osmino finala in četrtfinale ti tekmi zagotovo igrajo doma.

Slovenci in Poljaki bi tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta bi napredovali – napredovali kot najvišje umeščeni reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16., v primeru napredovanja v četrtfinale pa se pomeri z reprezentanco, ki je napredovala z mesta med sedmim in desetim.

"Sistem na splošno sicer ni slab, a nečesa ne razumem: zakaj bosta (v primeru napredovanja, op. a.) Poljska in Slovenija (v izločilnih bojih, op. a.) postavljeni kot številka 1 in 2? Razumem, da organizirata tekmovanje, da pomagata FIVB, a to je svetovno prvenstvo, ne zasebno tekmovanje. Zakaj imata v primeru napredovanja takšno prednost ne glede na to, na katerem mestu končata skupinski del? To je čudna rešitev," je Damian Gołąb povzel besede 57-letnega strokovnjaka na srbski klopi.

Naslov svetovnih prvakov branijo Poljaki. Foto: Guliverimage

Kalkuliranje gostitelja? "Nihče me ne bo prepričal, da je to dobra rešitev."

Črnogorec je v nadaljevanju izpostavil bojazen, da bi zaradi sistema gostitelj lahko precej kalkuliral, tudi namerno izgubil na tekmi in se na ta način izognil določenemu tekmecu v izločilnem dvoboju. "Poljaki lahko z ZDA (oboji so v najožjem krogu favoritov za odličje, op. a.) v skupini igrajo brez pritiska. Če Poljaki izgubijo, bodo Američani končali med najboljšimi štirimi ali šestimi, s tem pa se bodo Poljaki v četrtfinalu izognili Američanom. Res ne razumem. Poljska in Slovenija sta organizatorki turnirja, igrata pred svojimi navijači, lahko služita z vstopnicami, promovirata odbojko ... poleg tega pa sta še prva in druga nosilka ... Žal me nihče ne bo prepričal, da je to dobra rešitev. Ni pravično. Gre za svetovno prvenstvo, ne za zasebni turnir, kot je Wagnerjev memorial," je ob tem dodal nekdanji trener ACH Volley.

Kolakovićeva četa, ki bo skupinski del igrala v Katovicah in v skupini A ne bi smela imeti težkega dela, je glavna favoritinja za prvo mesto. V tej so Ukrajina, ki je zamenjala Rusijo, Tunizija in Portoriko.