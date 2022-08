Slovenska odbojkarska reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga gosti skupaj s Poljsko, začela s pričakovano zmago nad Kamerunom s 3:0 (19, 23, 21) . Prvenstvo so dopoldne odprli Brazilci in Kubanci, po triurnem maratonu in preobratu so slavili Brazilci (3:2). V slovenski skupini D so Francozi s 3:0 premagali Nemce, Američani v Katovicah s 3:0 Mehičane, Poljaki pa z istim rezultatom Bolgare.

Poročilo s tekme:

Jubilejno 20. svetovno prvenstvo, ki ga do 11. septembra gostita Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice), se je začelo z zmagama obeh gostiteljev.

Slovenska izbrana vrsta, za katero je to drugo svetovno prvenstvo, ga je odprla s tekmo proti na papirju najlažjemu tekmecu v svoji skupini Kamerunu. Afriški podprvak se je na trenutke izkazal za neugodnega nasprotnika, a pravih možnosti proti kakovosti trikratnih evropskih podprvakov ni imel. Varovanci Gheorgheja Cretuja so uvodni niz dobili s 25:19, drugega s 25:23 in tretjega pa s 25:21. Pri Slovencih je največ točk, 18, dosegel Tonček Štern, pri Kamerunu pa Voukeng Mbativou Christian Arthur (11).

"V tekmo smo šli morda z malo preveč treme, oni so šli na polno od prvega servisa, pritiskali. Lahko bi rekel, da so nam v prvi polovici prvega seta povzročili nekaj težav, ampak mislim, da smo kmalu stvari vzeli v svoje roke," je po zmagi dejal z 18 točkami najbolj razpoloženi v slovenski vrsti Tonček Štern. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Vstopili s preveč treme, a kmalu smo stvari vzeli v svoje roke"

"Ni bilo povsem lahko. V tekmo smo šli morda z malo preveč treme, oni so šli na polno od prvega servisa, pritiskali. Lahko bi rekel, da so nam v prvi polovici prvega seta povzročili nekaj težav, ampak mislim, da smo kmalu stvari vzeli v svoje roke in začeli igrati našo pravo igro. Ko smo malo bolj pritisnili s servisi, so težko igrali proti nam na visoke žoge. Drugače je bilo ob lahkih servisih, kar smo videli takoj na začetku tekme, ko smo se morali zelo boriti. Z izjemo prve polovice prvega seta lahko rečemo, da smo oddelali dobro, pritiskali s servisi in podelali napade. Danes sem bil jaz tisti, ki je dal največ točk, a to sploh ni pomembno, pomembno je, da vsak pomaga svoji ekipi. Ne zmaguje posameznik, ampak vseh šest igralcev oziroma vseh 14, zmagala je ekipa. Svetovno prvenstvo pred domačimi navijači je nekaj neverjetnega, lahko jih samo pohvalim, bili so fantastični, verjamem, da bomo mi iz tekem v tekmo z njimi še rasli. Za samozavest je odlično, da smo zmagali s 3:0, zdaj nekaj počitka, jutri že priprave na Francijo. To bo težka in kakovostna tekma, na kateri bodo gledalci prišli na svoj račun. Svetovno prvenstvo pred domačimi navijači je nekaj neverjetnega, lahko jih samo pohvalim, bili so fantastični, verjamem, da bomo mi iz tekem v tekmo z njimi še rasli," je po uvodni zmagi dejal korektor Štern.

Slovenci bodo imeli v soboto tekmovanja prost dan, v nedeljo pa jih čaka obračun z olimpijskimi prvaki Francozi. Ti so danes s 3:0 premagali Nemce.

Za uvod SP maraton

Uvodno tekmo svetovnega prvenstva so dopoldne v skupini B odigrali Brazilci in Kubanci. Ti so povedli z 2:0 v nizih, nato pa so trikratni svetovni prvaki Brazilci po skoraj triurnem maratonu in preobratu vpisali prvo zmago. Na drugi tekmi skupine so Japonci s 3:0 upravičili vlogo favoritov proti debitantu na SP Katarju.

Olimpijski prvaki Francozi so prvenstvo odprli z zmago s 3:0 nad Nemčijo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Giani s Francozi ugnal nekdanjo reprezentanco

Še preden so na igrišče zvečer stopili Slovenci, so se pomerili njihovi nasprotniki v skupini, olimpijski prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, ki so v najožjem krogu favoritov za odličja, in Nemci. Prve vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, ki je bil pred selitvijo v Francijo selektor Nemcev.

Brez izgubljenega niza so na koncu slavili galski petelini, a kaj lahko bi tekmec osvojil vsaj niz. Nemci so namreč v drugem nizu vodili s 23:16, a so galski petelini priredili preobrat in ga dobili z 28:26, tudi v tretjem so Nemci ob koncu vodili (22:20), a so bili varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija na koncu bolj zbrani in so tudi tega dobili na razliko (26:24).

Svetovni prvaki začeli z zanesljivo zmago proti Bolgarom

Na uvodni tekmi v Katovicah so kandidati za kolajne Američani s 3:0 premagali Mehičane.

Gostiteljica Poljska, ki lovi tretji zaporedni naslov, je za uvod s 3:0 premagala Bolgarijo.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in v četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.