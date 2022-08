Nedavni največji požar na Krasu je znova dokazal, da Slovenci v zahtevnih trenutkih znamo stopiti skupaj. Med tistimi, ki so želeli pomagati na prizorišču, je bila tudi slovenska odbojkarska reprezentanca, a so se ji morali pri civilni zaščiti severne Primorske zaradi zahtevnih razmer zahvaliti za pomoč. A se je odbojkarska reprezentanca nato med prvimi odzvala ob akciji treh občin, ki so bile prizadete v tem požaru, Skupaj za Kras in za dražbo namenila podpisan dres Dejana Vinčića. Zgodba se tu ni zaključila. Porodila se je še ideja, da bi junake, ki so se na Krasu tako in drugače kar 17 dni borili z ognjeno stihijo, povabili na prvo tekmo svetovnega prvenstva. V petek ob 20.30 bodo tako na tribunah v Stožicah pesti za Slovence proti Kamerunu stiskali tudi mnogi heroji z gorečega Krasa.

Slovenski odbojkarji so za dražbo namenili podpisan dres Dejana Vinčića. "Pred enim mesecem ste s tega naslova prejemali velikokrat tudi zaskrbljujoča sporočila in informacije s Krasa o največjem požaru v Sloveniji. Tokrat pa dovolite, da vam predstavimo eno lepšo, prijetnejšo zgodbo, ki se je začela že takoj, prve dni, ognjene stihije v tem delu naše dežele, ko so ognjeni zublji kazali vso svojo uničujočo moč, je v regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko poklical naš dolgoletni odbojkarski reprezentant, legendarni organizator igre Dejan Vinčić. Povedal je, da je celotna reprezentanca, ki se je ravno zbrala na pripravah pred domačim svetovnim prvenstvom, pripravljena priti pomagati na goreči Kras. Karkoli. Toda razmere na požarišču so bile, tudi zaradi številnih neeksplodiranih ubojnih sredstev še iz prve svetovne vojne, tako nevarne, da smo se našim najboljšim odbojkarjem, pa tudi drugim številnim posameznikom, ki so ravno tako želeli pomagati, morali zahvaliti. Ob tem smo jim sporočili, da bodo vsi še kako dobrodošli kasneje, ko se bo začelo čiščenje pogorišča in pogozdovanje.

A tu se zgodba še ni končala. Odbojkarska reprezentanca se je med prvimi odzvala tudi ob akciji treh občin, ki so bile prizadete v tem požaru, Skupaj za Kras in za dražbo namenila dres Dejana Vinčića s podpisi vseh odbojkarjev. Porodila se je še ideja, da bi vse junake, ki so se na Krasu tako in drugače kar 17 dni borili z ognjeno stihijo, povabili na uvodno tekmo na domačem svetovnem prvenstvu. Rečeno — storjeno. In tako bodo v petek na tekmi s Kamerunom naše izjemne, tako in drugače, odbojkarje s tribun spremljali in spodbujali tudi številni gasilci in gasilke iz vse Slovenije ter pripadniki ostalih enot in služb sistema zaščite in reševanja, ki so bili dejavni na Krasu. In tako največji športni dogodek pri nas dobiva še novo dimenzijo.

Sicer pa odbojkarje in gasilce dobesedno povezuje tudi mladi Klemen Šen. Prostovoljni gasilec PGD Dolnji Logatec je namreč po celodnevnem gašenju na Krasu naslednji dan zaigral z Nejcem Zemljakom na državnem prvenstvu v odbojki na mivki. In postala sta državna prvaka.

"V petek se začenja pisati nova zgodba ....prežeta z zmagovito energijo s Krasa ..." so v sporočilu za javnost, ki smo ga objavili v nelektorirani obliki, zapisali pri civilni zaščiti severne Primorske.

Slovenski odbojkarji bodo premierno tekmo svetovnega prvenstva v petek ob 20.30 odigrali proti Kamerunu.