Odbojkarji v generalki pred SP ugnali Iran

Slovenski odbojkarji so danes v generalki pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva v Ljubljani in na Poljskem premagali Iran s 3:0 (20, 25, 28). Že v petek bo šlo v Stožicah zares, ko se bo Slovenija pomerila s Kamerunom.

Slovenija : Iran 3:0 (20, 25, 28) Slovenija: Štern T. 8, Pajenk 4, Kozamernik 3, Gasparini 6, Vinčić 1, Štalekar, Koncilja 2, Klobučar, Kovačič, Štern Ž. 4, Ropret, Urnaut 7, Čebulj 12, Možič 7. Iran: Jelveh, Milad 5, Toukhteh 6, Shahrooz, Hazratpour, Moazzen, Kazemi, Esfandiar 4, Manavi J. 3, Mojarad 6, Amin 19, Vadi, Javad, Sharifi 8.

Slovenci so v pripravah na domače SP v petek ugnali Egipt, nato v soboto na težki tekmi Turke, v generalki za SP pa še Iran, ki je Slovenijo premagal v ligi narodov. Ob zmagi je pomembno tudi dejstvo, da so slovenski odbojkarji v ključnih trenutkih vseh treh nizov zaigrali zelo zbrano in jih dobili. Enako pomembno je, da so navijači že pokazali, da bodo imeli odbojkarji v Ljubljani tudi močno podporo s tribun.

Vsi trije nizi so bili izredno tesni. Občutno prednost v prvem so si Slovenci priigrali pri vodstvu s 17:12, a so se Iranci z dobrim servisom približali. Niz pa je odločil slovenski blok, odločilen pa je bil prav blok Jana Kozamernika za 25. točko.

Tudi drugi niz je obetal gladko zmago po vodstvu 18:13, a so gostje razliko počasi topili in na 24. točki Sloveniji preprečili, da dobi odločilno točko za niz. Slovenija je za 2:0 potrebovala tri zaključne žoge.

V tretjem nizu je selektor Gheorghe Cretu dal priložnost tudi odbojkarjem, ki sicer igrajo manj. Po izenačeni igri je pri vodstvu gostov s s 23:20 kazalo, da bosta ekipi odigrali še četrti niz. Rok Možič pa je z blokom poravnal na 24:24. Tudi s kančkom sreče pa so Slovenci niz dobili s 30:28. Odločilno točko je dosegel Žig Štern.

