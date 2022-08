Slovenski odbojkarji so na pripravljalnih tekmah z Egiptom in Turčijo vknjižili zmagi (3:0, 3:1), v torek jih v Stožicah čaka še zadnje pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom, pomerili se bodo z Iranom.

"Tekma je bila takšna, kakršno smo v tem trenutku potrebovali, torej pritisk nasprotnika s servisom, napadi preko enega najboljših korektorjev v Evropi. To smo iskali, to je bila za nas dobra priprava," je po sobotni pripravljalni zmagi slovenskih odbojkarjev nad Turčijo dejal Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu. Slovence pred petkovim začetkom domačega svetovnega prvenstva čaka še torkova pripravljalna generalka v Stožicah proti Iranu.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po dolgih tednih priprav na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska, v petek in soboto odigrala dve od treh pripravljalnih srečanj. To sta bila sploh prva dvoboja po 40 dneh in zadnji tekmi v ligi narodov. Tudi prva pod vodstvom novega selektorja Gheorgheja Cretuja.

Za zdaj se še pozna, da so v tej postavi letos odigrali le peščico tekem

Romun je na selektorskem stolčku debitiral s petkovo zmago s 3:0 (22, 15, 18) nad Egiptom, v soboto pa je njegovo četo pričakal še resnejši test, Turčija. Tudi tega so Slovenci končali z zmago, v prenovljeni dvorani Tabor so slavili s 3:1 (13, 24, -21, 14). Cretu je tekme začenjal s standardnimi člani prve postave, podajalcem Dejanom Vinčićem, korektorjem Tončkom Šternom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem ter prostim igralcem Janijem Kovačičem, ob koncih srečanj pa priložnost ponudil tudi ostalim članom zasedbe.

"Ti igralci že dolgo niso igrali prave tekme in mislim, da so v tej postavi skozi celo letošnje poletje odigrali le dve. Prvič so se znašli v taki situaciji, v preteklih letih so bili skupaj od začetka in vse je teklo po ustaljenih tirnicah. To se nam za zdaj še pozna, a kljub temu smo odigrali zares dober prvi niz," je po zmagi nad Turčijo dejal selektor Gheorghe Cretu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Kot sem že večkrat dejal, je ključno to, da ekipa najde svoj ritem igre. Ti igralci namreč že dolgo niso igrali prave tekme in mislim, da so v tej postavi skozi celo letošnje poletje odigrali le dve tekmi. Prvič so se znašli v taki situaciji, v preteklih letih so bili skupaj od začetka in vse je teklo po ustaljenih tirnicah. To se nam za zdaj še pozna, a kljub temu smo odigrali zares dober prvi niz. Tekmecem nismo dali dihati, niso mogli izkoristiti niti napadov po sprejemu. Na drugi strani smo mi po sprejemu zelo dobro napadali. Je pa današnja tekma pokazala, da smo na pravi poti, nasprotnik je bil precej težji kot včeraj. Želel sem si, da bi Turčija igrala na visoki ravni, da bi bila agresivna, in tako je bilo. Ima namreč izkušene igralce in po mojem mnenju je bila ta tekma prav takšna, kakršno smo v tem trenutku potrebovali, torej pritisk nasprotnika s servisom, napadi preko enega najboljših korektorjev v Evropi. To smo iskali, to je bila za nas dobra priprava," je misli po sobotni zmagi nad Turčijo strnil Cretu.

Pokazali, da so močnejši

"Po prvem nizu morda ni bilo videti, da bo tekma težka, a vedeli smo, da so Turki močni, da se znajo vrniti v igro. Začeli so pritiskati s servisi, a smo še naprej sprejemali dobro, vendar pa je bil naš servis bolj problematičen. Nismo ga mogli zadeti in zato smo tretji niz tudi izgubili. Ampak hitro smo se vrnili v igro, tekmecem vsilili naš ritem in pokazali, da smo močnejši," pa je po drugi pripravljalni zmagi, h kateri je prispeval 12 točk, dodal Pajenk.

"Po prvem nizu morda ni bilo videti, da bo tekma težka, a vedeli smo, da so Turki močni, da se znajo vrniti v igro. Na koncu smo jim vsilili svoj ritem," pravi Alen Pajenk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Iran bo dal najverjetneje največ odgovorov

Slovenci so prve tekmovalne odgovore tako dobili v Mariboru, zadnje in ključne pa bi morali dobiti v torek, ko jih v Stožicah čaka generalka pred prvenstvom.

Na prizorišču vrhunca reprezentančne sezone jim bo nasproti stal Iran, ki je navdušil v ligi narodov in se uvrstil na zaključni turnir osmerice. Iranci so v zadnjih dneh igrali na turnirju Hubert Jerzy Wagner Memorial v Krakovu, kjer so z 0:3 izgubili z branilko naslova svetovnega prvaka Poljsko, z 2:3 so priznali premoč Srbiji, s 3:2 pa so premagali Argentino.

"Odgovor na to, v kakšni formi smo, pa bomo najverjetneje dobili šele v torek na tekmi proti Iranu," meni 54-letni selektor Slovencev, ki bodo svetovno prvenstvo odprli v petek proti Kamerunu (20.30).