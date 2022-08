V Stožicah upajo na vzdušje s tekem košarkarjev, a še prej v Maribor po nekatere odgovore

Slovenski odbojkarji so v četrtek še trenirali na prizorišču svetovnega prvenstva v Stožicah, v petek in soboto pa jih v Mariboru čakata pripravljalni tekmi z Egiptom in Turčijo.

Slovenski odbojkarji so v četrtek še trenirali na prizorišču svetovnega prvenstva v Stožicah, v petek in soboto pa jih v Mariboru čakata pripravljalni tekmi z Egiptom in Turčijo. Foto: Ana Kovač

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se pospešeno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. in 28. avgustom gostili Slovenija in Poljska. Za odbojkarji je dober teden dni priprav pod vodstvom novega selektorja Gheorgheja Cretuja, pred njimi pa tri pripravljalne tekme. Prva že v petek ob 20. uri, ko se bodo v Mariboru srečali z Egiptom. "Mislim, da smo se super ujeli. Prinesel je veliko energije, ima karizmo, takoj je postavil avtoriteto. Treningi so kar dolgi, mi pa pridni in že v kar dobrem stanju za svetovno prvenstvo," meni najmlajši v slovenski izbrani vrsti Rok Možič.

Slovenski odbojkarji, ki jih od domačega svetovnega prvenstva loči le še dober teden, zadnje dni že trenirajo na prizorišču SP v Stožicah, kjer so pred tremi leti na evropskem prvenstvu spisali lepo zgodbo in poskrbeli za veliko evforijo.

V zadnjem tednu so spoznavali zamisli novega selektorja Gheorgheja Cretuja, ki je pretekli teden na selektorskem stolčku zamenjal Marka Mebedewa.

"Mislim, da smo se super ujeli. Fantje smo zelo zadovoljni, ima veliko energije, karizme, takoj je postavil avtoriteto, tako da menim, da ga z veseljem poslušamo in treniramo. Treningi so kar dolgi, na koncu vidimo, da dve uri in pol kar hitro mineta. Smo res pridni, lahko rečem, da smo že v kar dobrem stanju za svetovno prvenstvo," je na novinarskem druženju povedal najmlajši v slovenski reprezentanci Rok Možič, najstarejši, 38-letni povratnik Mitja Gasparini pa dodaja: "Delamo zelo dobro, kar smo po mojem mnenju že prej. Mislim, da smo se na novega trenerja, nov sistem hitro navadili. Precej delamo na detajlih, ki bodo na prvenstvu zelo pomembni, najverjetneje kar odločilni."

"Mislim, da smo se super ujeli. Fantje smo zelo zadovoljni, ima veliko energije, karizme, takoj je postavil avtoriteto, tako da menim, da ga z veseljem poslušamo in treniramo," pravi Rok Možič. Foto: Ana Kovač

Po določene odgovore v Maribor

Slovenci bodo v petek pripravljenost in zamisli preizkusili na prvem od treh pripravljalnih srečanjih, ki jih čakajo do začetka prvenstva. Nasproti jim bo v Mariboru stal Egipt, v soboto se bodo tam srečali s Turčijo, prihodnji torek pa bodo generalko pred prvenstvom opravili v Stožicah proti Iranu.



Gheorghe Cretu Foto: Ana Kovač Če bomo vsi sodelovali, menim, da se bomo do začetka prvenstva dobro ujeli



Gheorghe Cretu Foto: Ana Kovač Če bomo vsi sodelovali, menim, da se bomo do začetka prvenstva dobro ujeli

"Najpomembneje je, da so vsi fantje zdravi. Skupaj imamo dva tedna in pol priprav. Vsa energija in misli so usmerjene v naslednje tri pripravljalne tekme, na katerih bi morali videti določene stvari, povezave med igralci in kako dobro so fizično pripravljeni. V dobrem tednu dni zagotovo ni bilo dovolj časa za kakšne velike spremembe. Zgodila se je enaka situacija, kot če ekipo v klubu prevzameš sredi sezone. Fantje imajo že veliko izkušenj z največjih tekmovanj, zato tudi ni bil naš cilj, da bi postavljali povsem nov sistem. Če bomo vsi sodelovali, menim, da se bomo do začetka prvenstva dobro ujeli. Temu so namenjene tudi pripravljalne tekme, saj bomo lahko preizkusili tudi nekatere taktične zamisli. Osredotočali se bomo na svojo igro, zlasti na prvi tekmi, saj o nasprotniku nimamo veliko podatkov. Na drugi tekmi bomo poskusili vse skupaj še nadgraditi, za zaključek priprav pa se bomo pomerili še z Iranom. Na tej tekmi bi morali biti telesno že povsem optimalno pripravljeni, saj gre za tekmo, ki bo tik pred svetovnim prvenstvom," pred prvo pripravljalno tekmo pravi Cretu.

Fotoutrinki s četrtkovega treninga v Stožicah (foto: Ana Kovač)

"Videti je, da so nekatere stvari precej boljše kot v ligi narodov"

"Te prijateljske tekme nam bodo prav prišle, da bomo še bolje videli, v kakšnem stanju smo. Že na treningu vidimo, da se res borimo, da so nekatere stvari precej boljše, kot so bile v ligi narodov. Po Iranu pa nas čaka le še zadnje piljenje forme," razmišlja 20-letni Štajerec. Zanj in za soigralce bo petkova tekma prva po 10. juliju, ko so ligo narodov zaključili s porazom proti Poljakom. Mitja Gasparini na lanskem evropskem prvenstvu ni igral, tako da dvorane v Katovicah ni spoznal. Ne bi pa se branil letošnjega snidenja z dvorano, ki bo gostila letošnji polfinale in tekmi za odličja. Foto: Ana Kovač

Izkušeni Gasparini, za katerega je to 19. člansko reprezentančno leto, meni, da bodo tri pripravljalne tekme dovolj. "Res že dolgo nismo igrali. Zaradi težav, ki smo jih imeli v ligi narodov, v kateri smo končali tam, kjer smo si po igri zaslužili, smo se morali zapreti v dvorano in delati. Tudi zato smo prej začeli priprave, da bomo imeli več časa. Z menjavo selektorja smo se sicer spet morali malo navajati, a menim, da bo pripravljalnih tekem dovolj," pravi Izolan in verjame, da s to ekipo lahko poseže visoko. O tem, kako visoko, rezultatsko ne želi govoriti, odgovarja pa: "Zadovoljen bom, če bomo prikazali našo najboljšo igro." Ta vodi v Katovice, ki bodo gostile polfinale? "Lepo bi bilo iti tja, da, dvorane tam še nisem spoznal, lepo bi jo bilo spoznati (smeh, op. a.)."

Pripravljalne tekme slovenskih odbojkarjev Petek, 19. avgust, Maribor, dvorana Tabor

20.00 Slovenija - Egipt Sobota, 20. avgust, Maribor, dvorana Tabor

16.00 Slovenija - Turčija Torek, 23. avgust, Ljubljana, dvorana Stožice

Slovenija - Iran

"Včeraj smo bili na košarkarski tekmi in občutili odlično vzdušje. Želimo si podobnega, da bomo skupaj z navijači dosegali pomembne zmage. Vse je lažje z njimi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želi si podobnega vzdušja, kot so ga bili deležni košarkarji

Da bi se Slovenci uvrstili v boje za odličja, bo najprej treba doma uspešno prestati skupinski del (Kamerun, Francija, Nemčija), osmino finala in četrtfinale. Možič, ki je bil leta 2019 na domačem EP v vlogi gledalca, se nadeja močne navijaške pomoči.

"Takrat sem bil že s fanti tukaj, treniral do zadnjega, potem pa jih na žalost spremljal s tribune. Tudi to je bila lepa izkušnja. Včeraj smo bili na košarkarski tekmi in občutili odlično vzdušje. Želimo si podobnega, da bomo skupaj z navijači dosegali pomembne zmage. Vse je lažje z njimi. Vabljeni vsi, da nas pridete spodbujat v čim večjem številu. Mi bomo dali vse od sebe in upam, da se bomo skupaj veselili."

Slovenci bodo prvenstvo odprli v petek, 26. avgusta, proti Kamerunu, 28. avgusta jim bodo nasproti stali Francozi, 30. avgusta pa Nemci. Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene bodo napredovale v osmino finala.