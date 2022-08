"Vsak trener ima svoj način dela, prej kot se mu prilagodimo, boljše bo"

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v torek prvič trenirala pod vodstvom novega selektorja Gheorgheja Cretuja, ki je na selektorskem stolčku v začetku tedna zamenjal Marka Lebedewa. Slovenci pravijo, da jih je novica o menjavi presenetila, da nanjo vpliva niso imeli in da je zdaj treba ostati osredotočen in se čim prej prilagoditi sistemu novega trenerja.

"Nisem pravi naslov za komentiranje. Pri zvezi so nam rekli, da je bila to njihova odločitev. Lahko vi kaj spremenite, če vam zamenjajo šefa? Sam osebno nič ne morem, na nekatere stvari nimamo vpliva. Lahko rečem le, da z vsakim trenerjem od prvega do zadnjega trenutka delam maksimalno. Moj edini cilj, ko pridem v dvorano, je, da dam svoj maksimum. Na nas je, da se svoje delo še naprej trudimo opravljati maksimalno. Vsak trener ima nek svoj način dela, prej kot se mu posameznik in ekipa prilagodita, boljše je," je o selektorski menjavi, za katero so izvedeli v ponedeljek dopoldne, novinarjem dejal kapetan Tine Urnaut.

"Zagotovo je nekdo, ki želi narediti vse, da ekipo spravi v najboljši položaj, da ta lahko zmaga." Foto: Grega Valančič/Sportida

Motiviran, strog do sebe in drugih

Časa za spoznavanje z romunskim strategom Slovenci niso imeli, prav veliko ga do začetka svetovnega prvenstva v domačih Stožicah (26. avgust) ne bo, a Korošec je prepričan "da bo Cretu naredil vse, da nam pomaga, da igramo najboljšo mogočo odbojko. V to sem prepričan. Zagotovo gre za trenerja, ki je zelo motiviran, kar se je videlo že po nekaj besedah. Ko vstopi v dvorano, zahteva maksimum. Zahteven je do sebe, posledično pa tudi do drugih. Zagotovo je nekdo, ki želi narediti vse, da ekipo spravi v najboljši položaj, da ta lahko zmaga".

Tekme bodo pokazale

Slovenci so po nastopih v ligi narodov, v kateri z desetim mestom niso izpolnili cilja - uvrstitev na zaključni turnir osmerice -, večkrat poudarili, da želijo igrati svojo najboljšo odbojko, biti najboljša verzija reprezentance, kot so lahko. Ta trenutek, ko še niso odigrali nobene pripravljalne tekme, je zahtevno govoriti, kako blizu cilju so.

"Ne moremo še govoriti o odstotkih, saj tega ne vemo. Lahko je nekaj na treningu videti fantastično, a ... Zagotovo nam manjka ritem tekem, igranje v polni postavi proti kakovostnim nasprotnikom." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne moremo še govoriti o odstotkih, saj tega ne vemo. Lahko je nekaj na treningu videti fantastično, a ... Zagotovo nam manjka ritem tekem, igranje v polni postavi proti kakovostnim nasprotnikom. Na treningu kakovost sicer sploh ni slaba, a v primerjavi z vrhunskimi ekipami imajo oni višjo. Poleg tega lahko na treningu, če se zgodi napaka, ponoviš vajo, na tekmi pa imaš morda eno priložnost. Tam lahko vsaka točka naredi razliko med zmagovalcem in poražencem, tako da nas še čaka preverjanje, kje smo," še pravi 33-letni slovenski kapetan.

Ta bo z rojaki formo preverjal med 19. in 21. avgustom na turnirju v Mariboru, na katerem bosta sodelovali tudi Turčija in Egipt.

Slovenci bodo med 19. in 21. avgustom igrali na pripravljalnem turnirju v Mariboru. Na Štajerskem se bodo merili s Turčijo in Egiptom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci bodo svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska, odprli 26. avgusta proti Kamerunu, dva dni pozneje bodo v skupinskem delu igrali z olimpijskimi prvaki Francozi, 30. avgusta pa jim bo za konec skupinskega dela nasproti stala še Nemčija.