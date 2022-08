Presenetljiva novica z odbojkarske zveze: Lebedew ni več selektor

Zgolj dobra dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v odbojki za moške, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska, so z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) sporočili, da so se odločili za selektorsko menjavo. Avstralca Marka Lebedewa bo zamenjal romunski strateg Gheorghe Cretu, ki je v letošnji sezoni s poljskim prvoligašem Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle osvojil evropsko ligo prvakov, ob tem pa tudi poljske lovorike, v državnem prvenstvu in superpokalu.

"Ponudb res ni manjkalo, bilo jih je zares veliko. Na koncu smo izbrali Marka Lebedewa. Gre za izjemnega strokovnjaka in prepričani smo, da bomo z njim na čelu reprezentance nadaljevali po poti, po kakršni stopamo v zadnjih letih. Jamstvo za to so njegove reference in seveda tudi kakovost naših fantov," je sredi februarja odločitev, da selektorske vajeti slovenske moške odbojkarske reprezentance iz rok Alberta Giulianija prevzame Lebedew, pojasnil predsednik OZS Metod Ropret.

Menijo, da so bile potrebne spremembe

A sodelovanje Avstralca in slovenskih reprezentantov se je končalo še pred reprezentančnim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom skupaj gostili Slovenija in Poljska.

Lebedew, ki je pred začetkom letošnje reprezentančne sezone na slovenski klopi zamenjal Italijana Alberta Giulianija, je slovensko izbrano vrsto vodil v ligi narodov, v kateri so slovenski odbojkarji na dvanajstih tekmah petkrat zmagali in sedemkrat izgubili ter zasedli deseto mesto. S tem so zaostali za napovedmi in ostali brez zaključnega turnirja najboljše osmerice.

"Ocenjujemo, da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo," so pri OZS zapisali v sporočilu za javnost.

Gheorghe Cretu bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu vodil slovenske odbojkarje. Foto: CEV

V zadnji sezoni lovorike zbiral s poljskim klubom Kozle

Dodali so, da bo Lebedewa zamenjal romunski strateg Gheorghe Cretu. Romun, ki prav danes praznuje 54. rojstni dan, je v zadnji sezoni vodil poljskega prvoligaša Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle in z njim v Stožicah osvojil evropsko ligo prvakov, ob tem pa tudi poljske lovorike, v državnem prvenstvu in superpokalu. Kljub zbranim lovorikam poljskega kolektiva v prihodnje ne bo več vodil, na klopi ga je zamenjal finski strokovnjak Tuomas Sammelvuo.

Metod Ropret bo danes dal dodatna pojasnila glede selektorske menjave. Foto: Sportida

Slovenci bodo SP odprli proti Kamerunu

Slovenske odbojkarje prva tekma svetovnega prvenstva čaka 26. avgusta, ko se bodo v Areni Stožice pomerili s Kamerunom. V skupinskem delu bodo nato igrali še z olimpijskimi prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi ter Nemci.

Novi selektor in reprezentanti bodo za izjave na voljo v torek, dodatna pojasnila pa bo danes dal predsednik OZS Ropret.