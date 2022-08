Selektor Slovenije želi še več tekem, Šketa ne bo v ekipi

Slovenska odbojkarska reprezentanca se od prejšnje srede pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se bo v Ljubljani začelo čez 21 dni. Varovanci Marka Lebedewa so pozabili na neprepričljive predstave v ligi narodov in zatrjujejo, da bodo storili vse, da se na domačem prvenstvu predstavijo v boljši luči.

Optimizem in voljo jim veča stanje, v katerem so se zbrali na zaključnih pripravah. V Ljubljano, kjer so začeli treninge v športni dvorani OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, so za razliko od maja, ko so se začeli pripravljati na ligo narodov, prišli v polni zasedbi in vsi tudi zdravi. Med njimi pa vseeno ni več Alena Šketa, ki je po klubski sezoni izgubil dolgo trenažno obdobje, pred dnevi postal tudi očka, tako da avstralski selektor nanj za svetovno prvenstvo ne računa.

Treningi slovenske odbojkarske reprezentance, foto Nik Moder/Sportida:

Selektor si želi odigrati še kakšno tekmo več

Slovenski odbojkarji se pripravljajo v Črnučah. Foto: Nik Moder/Sportida Je pa Mark Lebedew zelo zadovoljen s stanjem drugih igralcev. Kot pravi, se vidi, da odbojkarji med odmorom niso poležavali, da so skrbeli za svojo fizično pripravljenost, tako so v precej boljšem stanju, kot so bili v času prve letošnje reprezentančne akcije. "Kakšna manjša težava je, a nič takega, kar bi nas moralo skrbeti," je s stanjem v ekipi zadovoljen Lebedew.

"Treniramo v tridnevnih sklopih, prvega smo namenili telesni pripravi ter se po tednu počitka začeli privajati nazaj na odbojko. Zadnji treningi so že bolj tehnično naravnani, raven motivacije je pri igralcih vse večja, tekmovalnost je velika, vsi si želijo dokazovanja in to v tem trenutku in skozi ves mesec najbolj potrebujemo. V pripravljalnem obdobju si želimo odigrati še kakšno tekmo, dogovori še potekajo, zagotovo pa nas pred svetovnim prvenstvom čaka turnir v Mariboru," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Lebedew.

Ne razmišljajo še veliko o tekmecih

Da so igralci videti precej bolje pripravljeni kot pred ligo narodov in da je to dobra osnova za to delo v zadnjih treh tednih pred prvenstvom, je v pogovorih z novinarji potrdil tudi kapetan Tine Urnaut.

Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut Foto: Nik Moder/Sportida

Napovedi o rezultatskih ciljih, ki bodo zagotovo spet najvišji, igralci puščajo za druge čase, zaenkrat ne razmišljajo veliko o tekmecih, s katerimi se bodo merili v močni predtekmovalni skupini. Pomerili se bodo s Kamerunom, olimpijskimi prvaki in zmagovalci lige narodov Francozi in Nemci. Še pred temi dvoboji bodo odigrali nekaj pripravljalnih tekem, kdo bodo tekmeci in njihov razpored je za zdaj še nepotrjen.