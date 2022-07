Odštevanje do spektakla v Stožicah: Evropa nato vsaj 12 let ne bo gostila SP

Do svetovnega prvenstva v odboji za moške, ki ga bosta gostili Slovenija in Poljska, je še dober mesec dni. Vstopnice so od danes že na voljo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca odšteva tedne do velikega spektakla, svetovnega prvenstva, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom družno gostili Slovenija in Poljska. Danes se je začela tudi uradna prodaja vstopnic za tekmovanja v Sloveniji, s čimer se je projekt v širšem smislu za javnost tudi uradno začel.

Sloveniji na prvenstvu pripada levji delež tekmovanja, saj bo gostila štiri od šestih predtekmovalnih skupin, s čimer bo vsaj v prvem delu gostila 16 od skupno 24 držav udeleženk, ter polovico tekem osmine finala in četrtfinala. Končnica bo v Katovicah na Poljskem.

Vest o skupni organizaciji svetovnega s Poljsko je javnost presenetila sredi aprila. "V drugi polovici marca je dokončno postalo jasno, da Rusija ne bo gostitelj prvenstva in v kandidaturo smo se podali tudi mi. Bilo je veliko usklajevanja in sestankov, na koncu pa smo s svojim ugledom dobili tekmovanje," je prepričan predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

V Ljubljani evropski, svetovni in olimpijski prvaki

Ropret je spomnil na izredno kakovost turnirja. V Ljubljani bodo v gosteh tudi evropski prvaki Italijani, svetovni prvaki Brazilci in olimpijski prvaki Francozi.

"Res povabilo vsem na tekmovanje, saj Evropa potem vsaj 12 let ne bo gostila svetovnega prvenstva," je še dejal Ropret in se ob tej priložnosti zahvalil nekdanji in zdajšnji slovenski vladi pri hitri in dobronamerni podpori projektu. Urad vlade za komuniciranje (Ukom) in Slovenska turistična organizacija (STO) pa ostajata pomembna partnerja tega, najbrž, največjega športnega dogodka v Sloveniji do zdaj.

Odbojkarji iz držav, ki štejejo kar 2,3 milijarde prebivalcev

"Na turnirju bodo nastopili odbojkarji iz držav, ki skupaj štejejo kar 2,3 milijarde prebivalcev, in s tem tekmovanjem bomo dosegli kar tretjino ljudi na našem planetu," je še poudaril Ropret.

"S športom v zadnjih letih sodelujemo intenzivno in preko njega nagovarjamo populacijo po vsem svetu. Šport in turizem tvorita močno partnerstvo, zato smo pripravili vrsto dejavnosti, da podpremo ta projekt," pa je dejala Maša Puklavec iz STO ter med drugim izpostavila velik doseg družbenih omrežij, ki jih bodo ponudili odbojkarski zvezi za promocijo svetovnega prvenstva.

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in spletu na strani petrol-ticket.si. Cena za predtekmovalni del se bo gibala med 20 in 100 evri, v nadaljevanju pa med 26 in 125 evri. Posebnost letošnjega tekmovanja bodo tudi vstopnice za sedeže neposredno ob igrišču, kar je ena od novosti.

Ob domačih navijačih pri OZS računajo predvsem na mnoge goste iz Italije

Generalni sekretar OZS Gregor Humerca je predstavil nekatere podrobnosti. Uvodno tekmo prvenstva bosta 26. avgusta igrali Kuba in Brazilija, Slovenijo isti dan zvečer čaka obračun s Kamerunom, ki bo ogrevanje za težji tekmi s Francozi in Nemci.

"Za vse navijače pripravljamo tudi vrsto promocijskih dejavnosti, med 18. in 21. avgustom bo pripravljalni turnir v Mariboru, ponovili bomo podoben dogodek kot na Ljubljanici pred evropskim prvenstvom 2019, tudi tokrat pa bomo za navijače pripravili posebno območje v Stožicah," je še povedal Humerca, ki v večjem številu ob domačih navijačih računa predvsem na mnoge goste iz Italije.

"Že jutri bomo začeli treninge. Naša želja je seveda najboljša uvrstitev do zdaj," pravi Tine Urnuat. Foto: Sportida

"Ob SP doma so se stvari povsem spremenile. Dobili smo dodatni motivacijo in energijo."

Svoje obljubljajo tudi odbojkarji. Zanje bo prvenstvo priložnost za visoko uvrstitev na domačih tleh, obenem pa pomembna stopnica na poti do tako želenega nastopa na olimpijskih igrah 2024 v Parizu. "Hvala Metodu Ropretu, da je pripeljal to svetovno prvenstvo v Slovenijo. Do zdaj nismo bili prisotni niti za mizo, kjer so se o takih projektih pogovarjali," je bil tradicionalno slikovit kapetan reprezentance Tine Urnaut.

"Ko smo se na svetovno prvenstvo uvrstili prvič, je bilo to za nas fantastično. Drugo uvrstitev smo si nato pričakovano priigrali. Ob svetovnem prvenstvu doma pa so se stvari spet povsem spremenile. Dobili smo dodatni motivacijo in energijo. Že jutri bomo začeli treninge. Naša želja je seveda najboljša uvrstitev do zdaj. Želimo si le vzdušja, kot so ga navijači pripravili na zadnji košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško, mi pa bomo dali na parketu vse od sebe." Slovenci so do zdaj na svetovnem prvenstvu nastopili le enkrat, pred štirimi leti, ko so bili 12.

Slovenci so na prvem svetovnem prvenstvu pred štirimi leti zasedli 12. mesto. Kako visoko bodo končali tokrat? Foto: Sportida

Glede na sistem tekmovanja je za Slovenijo brez težav dosegljiva vsaj osmina finala, s primerno podporo občinstva in dobro formo pa tudi polfinale na Poljskem, menijo pri OZS.

Skupine odbojkarskega svetovnega prvenstva (Slovenija, Poljska, 26. avgust–11. september 2022) Skupina A (Katowice): Portoriko, Srbija, Tunizija, Ukrajina

Skupina B (Stožice): Brazilija, Kuba, Japonska, Katar

Skupina C (Katowice): Bolgarija, Mehika, Poljska, ZDA

Skupina D (Stožice): Slovenija, Francija, Kamerun, Nemčija

Skupina E (Stožice): Italija, Kanada, Kitajska, Turčija

Skupina F (Stožice): Argentina, Egipt, Iran, Nizozemska

Kako v izločilne boje?

FIVB je bila zaradi spremembe organizatorja primoran prilagoditi tudi sistem tekmovanja. Za naslov svetovnih prvakov, ki ga bodo branili Poljaki, se bo sicer še vedno potegovalo isto število reprezentanc, a bodo te po novem razdeljene v šest skupin s štirimi reprezentancami, ki se bodo v okviru posamezne skupine pomerile vsaka z vsako.

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli 26. avgusta ob 20.30, ko jim bo nasproti stal Kamerun. Foto: Volleyballworld

Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v izločilne boje, v katerih bomo spremljali še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

Obračunom osmine finala bodo sledila še četrtfinalna srečanja, nato pa se bodo štiri najuspešnejše reprezentance podale v boj za odličja. Skupno bo na svetovnem prvenstvu odigranih 52 tekem.

Spored tekem svetovnega prvenstva skupine D, Stožice Petek, 26. avgust

17.30 Francija - Nemčija

20.30 Slovenija - Kamerun Nedelja, 28. avgust

17.30 Nemčija - Kamerun

20.30 Francija - Slovenija Torek, 30. avgust

17.30 Francija - Kamerun

20.30 Slovenija - Nemčija

Prvak bo okronan na Poljskem

Skupinski del tekmovanje se bo končal 31. avgusta, tekme osmine finala pa bodo od 3. do 6. septembra. Četrtfinalna dvoboja bomo v Areni Stožice spremljali 7. septembra, v Glivicah pa dan kasneje.

Polfinalni tekmi bosta 10. septembra v Katovicah, ki bodo dan zatem tudi prizorišče bojev za odličja in naslov svetovnih prvakov. Naslov branijo Poljaki.