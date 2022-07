Slovenci so se od lige narodov poslovili s porazom in desetim mestom

Slovenci so na zadnji tekmi z 1:3 izgubili s Poljsko in končali na desetem mestu.

Foto: Volleyballworld

Slovenska odbojkarska reprezentanca se ni uvrstila na zaključni turnir osmerice v letošnji izdaji lige narodov. Čeprav je imela pred zadnjim obračunom ligaškega dela še možnosti za osmo mesto, so Poljaki v domačem Gdansku z zmago s 3:1 (14, 23, -23, 17) upravičili vlogo favoritov, Slovenci pa so zasedli končno deseto mesto.

Slovenija je imela pred zadnjim dvobojem ligaškega dela letošnje lige narodov še možnosti za uvrstitev na zaključni turnir osmerice, saj sta ji na roko šla poraza Argentine in Nizozemske. Upov na nastop v Bologni med 20. in 24. julijem pa je bilo konec po izgubljenih prvih dveh nizih.

V ponovitvi lanskega polfinala EP na Poljskem so namreč domačini z osvojitvijo prvih dveh nizov hitro zatrli upe varovancev avstralskega stratega Marka Lebedewa, po zmagi s 3:1 pa se kot drugouvrščena ekipa uvrstili na zaključni turnir.

Tam bodo nastopili tudi Italijani, Američani, Francozi, Japonci, Brazilci, Iranci in Nizozemci. Pari četrtfinalov na zaključnem turnirju so Italija - Nizozemska, Poljska - Iran, ZDA - Brazilija in Francija - Japonska.

Slovenija je po lanskem četrtem mestu ob premiernem nastopu med svetovno elito tokrat zasedla deseto. Prehitela jo je še deveta Argentina, za njo pa so končale reprezentance Srbije, Nemčije, Kitajske, Bolgarije, Kanade in Avstralije.

Poljaki so 13. medsebojni dvoboj s Slovenci silovito začeli in takoj povedli z 10:4. Slovenci so se dvakrat približali na štiri točke razlike, nazadnje pri 10:14, a so domačini na krilih sijajne blok-obrambe dosegli pet zaporednih točk. Lebedew je poskušal z nekaterimi menjavami, a to ni spremenilo poteka niza, ki so ga domačini na krilih glasnega občinstva dobili s 25:14.

Slovenija bi morala za uvrstitev na zaključni turnir nato dobiti naslednje tri nize. Pod bremenom rezultata so precej bolje odprli drugi niz in dolgo vodili za dve točki, po dveh asih Tončka Šterna pa tudi z 11:7. Hitro so se domačini približali, a so Slovenci vztrajali s prednostjo dveh točk, dokler ni sledilo izenačenje na 19:19. V tesnem zaključku so že prvo žogo za niz po uspešnem bloku izkoristili Poljaki in tako odločili o potnikih na zaključni turnir.

Tretji niz so slovenski odbojkarji začeli z vodstvom 3:1, kljub padcu v igri pa nato strnili vrste in povedli s 13:10. Tako je bilo do 23:20, nato pa so domačini znova zapretili, se približali na vsega točko, a so tokrat Slovenci ostali zbrani in osvojili niz s 25:23.

V četrtem nizu so Poljaki hitro naredili razliko treh točk in nato še oplemenitili pri 11:6. Za slovensko izbrano vrsto ni bilo več rešitve, Poljaki pa so mirno tekmo pripeljali h koncu in zabeležili šesto zmago proti Sloveniji.

V obeh reprezentancah sta danes izstopala korektorja. Tonček Štern je dosegel 20 točk, Bartosz Kurek pa 23 pri Poljakih. Ti so bili v vseh prvinah igre boljši tekmec, dosegli so več blokov (13:6) in asov (9:7) ter uspešno zaključili več napadov (47:41).