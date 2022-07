Slovenke začele priprave na pomemben reprezentančni izziv

Slovenska izbrana vrsta se je pod vodstvom italijanskega stratega Marca Bonitte zbrala v Kranjski Gori, kjer bo opravila prvi del priprav, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. V drugem delu jo čakajo pripravljalne tekme z Grkinjami (2. in 4. avgusta v dvorani Vitranc), nato pa bodo Slovenke odpotovale v Salonico, kjer se bodo z grškimi odbojkaricami srečale še trikrat, in sicer 8., 9. in 10. avgusta.

Pred začetkom kvalifikacij za EuroVolley, ki ga bodo prihodnje leto skupaj spet gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija, bodo sledili še treningi v Kranjski Gori in Mariboru, kjer bodo Slovenke predvidoma odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo.

Prvi kvalifikacijski obračun bo na sporedu 20. avgusta v mariborski dvorani Lukna, kjer se bodo varovanke Bonitte pomerile z Avstrijo, v kvalifikacijski skupini D pa jih čakajo še dvoboji z Azerbajdžanom in Gruzijo.

Neposreden nastop na evropskem prvenstvu ima zagotovljenih 12 reprezentanc, vse štiri organizatorice EuroVolleyja in osem najvišje uvrščenih reprezentanc na evropski lestvici, Srbija, Turčija, Poljska, Nizozemska, Rusija, Bolgarija, Francija in Hrvaška.

Skozi kvalifikacije si bosta vozovnico za evropsko prvenstvo priigrali po dve najboljši ekipi iz vsake od šestih kvalifikacijskih skupin.

Reprezentanca Slovenije:

- podajalki: Eva Pogačar (OK Nova KBM Branik), Sara Najdič (brez kluba);

- korektorici: Darja Eržen (CSM Targoviste, ROU), Naja Boisa (OK Kamnik);

- srednje blokerke: Saša Planinšec (Galatasaray, TUR), Mirta Velikonja Grbac (OK Nova KBM Branik), Nika Milošič (OK Formis), Klara Milošič (OK Nova KBM Branik), Tia Koren (OK Spodnja Savinjska);

- sprejemalke: Eva Zatkovič (RC Cannes, FRA), Mija Šiftar (OK Kamnik), Maša Pucelj (OD Flip Flop), Fatoumatta Sillah (OK Kamnik), Lorena Lorber Fijok (OK Nova KBM Branik), Julija Grubišič Čabo (OK Formis), Selena Leban (OK Gorica);

- prosti igralki: Anja Mazej (OK Spodnja Savinjska), Katja Banko* (OK Gorica)

*še ni nared za treninge

Strokovni štab: Marco Bonitta (selektor); Francesco Guarnieri, Matija Slobodnik in Mojca Božič (pomočniki selektorja), Davide Barbieri (trener za telesno pripravo), Giovanni Biondi (svetovalec), Antonio Mariano (statistik), Stefano Bandini in Federico Padovani (fizioterapevta).