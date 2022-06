Slovenke v Luksemburgu lovijo zmago in tretje mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v pri zadnjih Luksemburžankah odigrala zadnjo tekmo srebrne evropske lige. Slovenke bodo v 8. krogu tekmovanja lovile četrto zmago in si poskušale zagotoviti končno tretje mesto. Na prvem in drugem sta končali Švedska in Portugalska, ki se bosta v finalu med seboj pomerili za napredovanje v zlato ligo.