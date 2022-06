Slovenke izgubile na zahtevnem gostovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so pri favoriziranih Švedinjah izgubile z 0:3 v nizih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na predzadnji tekmi srebrne evropske lige z 0:3 izgubila pri favoriziranih Švedinjah, ki vodijo in so si že pred srečanjem zagotovile eno od prvih dveh mest, ki prinašata dodaten boj, po katerem si bodo zmagovalke priigrale napredovanje v zlato ligo.

Slovenske odbojkarice počasi zaključujejo z nastopi v letošnji srebrni ligi. V njej so zabeležile tri zmage in štiri poraze, pred njimi pa je le še obračun z Luksemburžankami, pri katerih bodo gostovale v nedeljo.

Švedinje so vodilna reprezentanca, na osmih tekmah so zmagale sedemkrat, tako da bodo igrale v finalu prvouvrščene in drugouvrščene ekipe, po katerem si bodo zmagovalke zagotovile vstopnico za zlato ligo.