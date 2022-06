Prepričan, da lahko na Baltiku še dvignejo raven igre

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v sredo nadaljevala nastope srebrni evropski ligi. Varovanke Marca Bonitte bodo tretjo zmago lovile v Tartuju. Z Estonkami so se že srečale, in sicer so jih pred desetimi dnevi v Mislinji premagale s 3:2. Na Portugalskem se bosta pomerili najboljši reprezentanci srebrne lige Portugalska in Švedska, ki se bosta, kot kaže, med seboj udarili tudi za napredovanje v zlato ligo. V soboto bodo Slovenke igrale doma, gostile bodo Portugalsko.

Pomlajene Slovenke so v prvem delu srebrne evropske lige priznale premoč favoriziranim Portugalkam in Švedinjam (obe tekmi so izgubile z 0:3), premagale pa Luksemburg (3:0) in Estonijo (3:2). Prav pri zadnji bodo varovanke Marca Bonitte v sredo odprle drugi del tekmovanja, v katerem se bodo najverjetneje borile za tretje mesto.

V Tartuju bo Bonitta lahko računal na 12 odbojkaric, Evo Pogačar, Žano Ivano Halužan Sagadin, Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac, Tio Koren, Niko Milošič, Evo Zatkovič, Najo Boisa, Mijo Šiftar, Mašo Pucelj, Seleno Leban in Julijo Grubišič Čabo, zaradi poškodbe pa je doma ostala Anja Mazej.

"Igrati najbolje, kot v danem trenutku lahko"

"Začenja se drugi del tekmovanja in nasprotnice zdaj že dobro poznamo. Žal imamo v svoji ekipi nekaj zdravstvenih težav, predvsem Anja Mazej s stegensko mišico. A ne glede na to smo prepričani, da lahko v Estoniji še izboljšamo raven svoje igre. Zdaj je že jasno, da se ne bomo bojevali za uvrstitev v zlato evropsko ligo, saj bosta v finalu zelo verjetno igrali Švedska in Portugalska. Bomo pa poskušali igrati najboljše, kar smo v tem trenutku sposobni. To je naš prvi cilj," je pred sredino tekmo za uradno spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije dejal Bonitta.

Selektor pomlajene slovenske zasedbe Marco Bonitta se nadeja igre še na višji ravni, kot so jo njegove varovanke prikazale v prvem delu. Slovenke se bodo borile za tretje mesto. V finalu - zmagovalka tega si bo priborila zlato ligo - gre pričakovati Portugalsko in Švedsko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Imele smo tri dni počitka, da smo si spočile telo in glavo, nato pa smo nadaljevale priprave. Na treningih smo se posvečali predvsem svoji igri in stvarem, ki jih moramo popraviti. V drugem delu tekmovanja si predvsem želimo prikazati čim boljšo igro in si s tem zagotoviti tudi čim bolj ugoden izkupiček," pa je pred odhodom dejala kapetanka Saša Planinšec.

Portugalke in Švedinje na dobri poti do boja za napredovanje v zlato ligo

V sredo si bosta nasproti stali še vodilna Portugalska in druga Švedska. Prvo- in drugouvrščena reprezentanca se bosta po koncu drugega dela med seboj udarili v tako imenovanem finalu, po katerem si bo zmagovalka zagotovila napredovanje v zlato ligo.