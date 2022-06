Slovenke po hudem boju do druge zmage

Slovenke in Estonke so tekmo začele izenačeno, v nadaljevanju pa so bile po izenačenju na 13:13 domačinke vendarle v prednosti. Do konca niza so z delnim izidom 12:5 le strle svoje tekmice. V drugem nizu so Estonke držale stik s Slovenkami in se jim v nizu tudi odlepile. Najprej na dve (11:9), nato pa celo na štiri točke (19:15). Slovenski selektor Marco Bonita je sicer poskusil z nekaj menjavami, a so njegove varovanke do konca niza povsem popustile.

V tretji niz so Slovenke krenile zbrano in hitro povedle s 5:1, takšno prednost pa držale tudi pri 12:8. Kljub vsemu to ni ustavilo gostij, ki so v zaključku niza povedle in si priigrale žogo za niz. Po bloku so ga tudi dobile. V obračunu preobratov je Slovenija četrti niz začela z vodstvom 6:1. Četudi je vmes znova večkrat padla koncentracija domačink, so vendarle vztrajale v prednosti. V končnici so se Estonke približale na dve točki, a bližje niso uspele priti.

Tako kot vse prejšnje je tudi peti niz Slovenija začela bolje in povedla s 6:3. Estonske predstavnice so dihale za ovratnik tekmicam in imele po zaostanku štirih točk priložnost za izenačenje, a so se Slovenke ubranile in nato s tremi zaporednimi točkami le prišle do neulovljive prednosti in vknjižile drugo zmago v srebrni ligi.

Varovanke Marca Bonitte bodo prihodnjo tekmo igrale 15. junija v Estoniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V slovenski vrsti je bila z 21 točkami najbolj učinkovita Mija Šiftar, 19 točk je prispevala Mirta Velikonja Grbac, 15 oz 13 pa Maša Pucelj in Selena Leban. Pri Estonkah je izstopala Lertu Laak, ki je dvoboj končala s kar 30 točkami.

Naslednjo tekmo bodo Slovenke odigrale 15. junija v Tartuju prav proti današnjim tekmicam.

Portugalke ostajajo neporažene

V slovenski skupini A je Portugalska danes ugnala Švedsko s 3:2 in neporažena ostaja na vrhu razpredelnice s sedmimi točkami. Švedska ima po treh tekmah prav tako sedem točk, a je zaradi enega poraza druga. Tretja je Slovenija s petimi točkami, a z odigrano tekmo več in zmago več od Estonije, ki ima prav tako pet točk.