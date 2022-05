Slovenke v pričakovanju zahtevnejših tekmic

Slovenske odbojkarice so uvodni obračun v srebrni evropski ligi, v kateri nastopajo skupaj z Estonijo, Portugalsko, Luksemburgom in Švedsko, začele s prepričljivo sredino zmago nad Luksemburžankami (3:0). Že večerne tekmice bodo precej večji zalogaj. Švedska se je na lanskem evropskem prvenstvu prebila vse do četrtfinala in na koncu osvojila osmo mesto, vendar pa se bodo morale varovanke Laurija Hakale v Mislinji znajti brez svoje prve zvezdnice, korektorice Isabelle Haak, ki je še v nedeljo igrala za VakifBank na superfinalu elitne lige prvakinj v Ljubljani.

"Za zdaj še ne vemo povsem, kaj lahko pričakujemo od švedske reprezentance. V prvem krogu evropske lige so bile namreč proste, prav tako pa v pripravljalnem obdobju praktično niso igrale nobenih tekem, po naših informacijah le z Estonijo. Ne glede na to, v kakšni postavi prihajajo v Slovenijo, se zavedamo, da nas čaka precej boljši tekmec kot je bil Luksemburg. Švedska ima namreč zares kakovostne igralke, a tudi mi bomo iskali svoje priložnosti," je pred srečanjem dejal selektor Slovenk Marco Bonitta.

Tekma se bo začela ob 19.30.