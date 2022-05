Slovenke pred zahtevnim izzivom

Priprav slovenske ženske odbojkarske reprezentance na srebrno evropsko ligo je konec. Pred zasedbo italijanskega strokovnjaka Marca Bonitte, ki bo računal na precej pomlajeno zasedbo, med pripravami je ostal še brez najbolj izkušene Eve Pavlović Mori.

Slovenkam bodo v srebrni ligi nasproti stale Švedska, Estonija, Portugalska in Luksemburg, v zlato ligo se bo uvrstila zmagovalka tekmovanja. Varovanke Bonitte se bodo na domačem terenu prvič predstavile v sredo v Mislinji, kjer bodo gostile Luksemburg, v soboto sledi še tekma s Švedsko. Nato bosta sledili še tekmi s Portugalsko v gosteh in z Estonijo v Mislinji, povratne tekme bodo med 15. in 26. junijem, veliki finale pa 2. julija. V tem se bosta za napredovanje med 12 udeleženk zlate lige pomerili najboljši reprezentanci "skupinskega" dela.

Slovenke so odigrale šest pripravljalnih tekem, s Hrvaticami so remizirale (2:2) in izgubile (2:3), s Slovakinjami so remizirale (2:2,) in izgubile (1.3), s Čehinjami pa najprej izgubile (0.3), nato pa zmagale (2:1).