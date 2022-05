Slovenske odbojkarice izgubile proti Čehinjam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala še predzadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom srebrne evropske lige. Varovanke Marca Bonitte so se v Mislinji pomerile s Češko in izgubile z 0:3 (-22, -15, -18).

Slovenska reprezentanca je v Mislinji odigrala že peto pripravljalno tekmo. Po tem, ko so se slovenske odbojkarice po dvakrat pomerile s Hrvaško in Slovaško, je tokrat na nasprotni strani mreže stala Češka, s katero so se Slovenke nazadnje srečale v lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in dvakrat izgubile.

Tudi tokrat so bile Čehinje boljše od močno pomlajene slovenske vrste, ki jo vodi Marco Bonitta. Italijanski strateg se je zaradi poškodb in šolskih oziroma študijskih obveznosti reprezentantk odločil za kar nekaj rotacij.

Reprezentanci se bosta med seboj še enkrat pomerili jutri, v sredo pa dekleta v Mislinji čaka že prvi obračun v sklopu srebrne evropske lige. Tekmice slovenske vrste bodo Luksemburžanke, srečanje se bo začelo ob 19.30.

