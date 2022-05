Drugi test za Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci bodo v začetku prihodnjega tedna odpotovali v Srbijo, kjer se bodo pomerili s tamkajšnjo izbrano vrsto, sklepni del priprav pa bodo opravili v Bolgariji.

Na prizorišče prvega turnirja Lige narodov v Brazilijo bodo odpotovali 4. junija, prva tekma lige narodov jih čaka 7. junija po brazilskem času proti ZDA. Sledila bosta turnirja Lige narodov na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Veliki finale tekmovanja z najboljšo osmerico se bo 20. julija začel v Bologni.

Liga narodov bo za večino reprezentanc ogrevanje za svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija. Potekalo bo med 26. avgustom in 11. septembrom. Slovenci so v skupini s Francozi, Nemci in Kamerunci.