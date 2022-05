Stožice v pričakovanju zvezdnikov odbojke in vodilnih mož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bližje je odbojkarski spektakel v dvorani Stožice, ki bo v nedeljo gostila štiri najboljše evropske odbojkarske ekipe. V ponovitvi lanskega finala se bosta v Superfinalu CEV pomerili ženski ekipi Imoco Volley Conegliano in Vakifbank, v moški pa si bosta nasproti stala Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle iz Poljske in Trentino Itas iz Italije.

Dvorana Stožice bo v nedeljo prizorišče odbojkarskega superfinala CEV. Na delu bodo nekatere največje zvezdnice in zvezdnike odbojke, kot so Paola Egonu, Joanna Wolosz, Gabriela Braga Guimarães, Michelle Bartsch-Hackley, Erik Shoji, Lukasz Kaczmarek, Matey Kaziyski, Alessandro Michieletto, Marko Podraščanin …

Ob 18. uri se bosta pomerili najboljši evropski ženski ekipi Imoco Volley Conegliano iz Italije in Vakifbank Istanbul iz Turčije. Ob 21. uri bo sledil še moški finale med moštvoma Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle iz Poljske in Trentino Itas iz Italije. Gre za ponovitev lanskih finalnih tekem, naslova evropskih prvakov pa branijo Italijanke in Poljaki.

Prvi finalisti bodo v Ljubljano pripotovali v četrtek, z njimi pa tudi veliko navijačev. V dvorani Stožice bo v nedeljo več kot pet tisoč tujih navijačev, okoli 3.500 jih prihaja iz Italije, približno tisoč iz Poljske in petsto iz Turčije. Ekipe bodo v petek trenirale v dvorani Tivoli, v soboto bodo uradni treningi v Stožicah, v nedeljo pa oba finalna spektakla, ki ju bodo prenašali v kar 86 državah, s pestrim spremljevalnim programom ob sodobni video- in avdiokulisi.

Prihajata oba predsednika

Poleg vodstva Evropske odbojkarske zveze (CEV) na čelu s predsednikom Aleksandrom Boričićem iz Srbije si bo finalni tekmi ogledalo tudi številčno zastopstvo Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), vključno s predsednikom Aryjem da Silvo Graço iz Brazilije. Predstavniki svetovne odbojkarske organizacije prihajajo v Ljubljano tudi z namenom ogleda prizorišča, ki bo konec avgusta letos gostilo svetovno prvenstvo v odbojki.