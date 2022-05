"Izjemna priložnost, ki s seboj prinaša tudi pritisk"

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v okrnjeni zasedbi začela priprave na zahtevne mesece, ki prinašajo dve reprezentančni akciji, Ligo narodov in svetovno prvenstvo. Slovenci bodo v obeh tekmovanjih nastopili drugič, lansko izvedbo Lige narodov, ki je bila v mehurčku v Riminiju, so končali na četrtem mestu, na svetovnem prvenstvu leta 2018 pa so bili 12.

Liga narodov bo tokrat znova razdeljena v več sklopov na različnih prizoriščih. Vse reprezentance bodo najprej opravile tri turnirje – Slovenci jih bodo od 7. junija do 10. julija igrali v Braziliji, na Filipinih in na Poljskem –, najboljša osmerica se bo uvrstila na zaključni turnir, ki bo od 20. julija v Bologni. Svetovno prvenstvo bo med 26. avgustom in 11. septembrom v Ljubljani in na Poljskem, ki bo gostila tudi tekme za odličja.

Ligo narodov, v kateri bo novi selektor Mark Lebedew predvsem na prvih dveh turnirjih v Braziliji in na Filipinih veliko rotiral, bodo kar najbolje izkoristili za pripravo na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 26. avgusta. Foto: FIVB

"Vemo, da je to ekipa, ki je lahko na ravni najboljših na svetu"

Slovence bo proti novim izzivom vodil Avstralec Mark Lebedew, ta je na selektorskem mestu zamenjal Italijana Alberta Giulianija, pod taktirko katerega je naša izbrana vrsta dvakrat zapored osvojila evropsko srebro. Petinpetdesetletni strateg je v ponedeljek prvič spoznal del novih varovancev.

"Pred prihodom sem opravil nekaj kratkih pogovorov z večino fantov, rekli smo nekaj besed o programu, zdaj pa smo se z nekaterimi srečali še v živo. Začutil sem dobro povezavo med fanti, imajo dober odnos. Pričakovanja so zagotovo zelo visoka. Pa ne le zaradi rezultatov lanskega leta, temveč že iz časov Andree Gianija. Vsi vemo, da je to ekipa, ki je lahko na ravni najboljših ekip sveta. Zavedam se, česa je sposobna ta reprezentanca. To je izjemna priložnost, ki pa s seboj prinaša tudi pritisk," je dejal o tem, da vstopa v velike čevlje.

Želi vpogled v predstave večjega števila igralcev

"Želim imeti vpogled v predstave čim večjega števila igralcev, ne le v osem najboljših, saj nikoli ne veš, kaj se bo dogajalo do avgusta." Foto: Sportal Lebedew, ki bo na kar nekaj standardnih članov moral še počakati – na pripravah iz različnih razlogov med drugimi še ni Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Roka Možiča, Gregorja Ropreta, Tončka Šterna, Žige Šterna, Klemna Čebulja, Alena Šketa –, je priložnost za dokazovanje ponudil štirim debitantom. Med novimi obrazi so 21-letni sprejemalec Črtomir Bošnjak, 17-letni korektor Nik Mujanovič, 25-letni Alan Košenina ter 18-letni srednji bloker Janž Janez Kržič. V reprezentanco pa se je vrnil dolgoletni reprezentant, 37-letni Mitja Gasparini.

"Na začetku še ne bomo videli vseh igralcev, saj nekateri še igrajo, nekateri pa imajo dodatne proste dni. Klemen Čebulj se nam bo pridružil pozneje, sprva so se pojavile govorice oziroma napačne informacije, da bo izpustil vso Ligo narodov, a to ni res, odigral bo drugi del. Za njim je zahtevna klubska sezona, vzel si bo nekaj časa za družino, zame to ni težava, verjamem, da se nam bo pridružil pripravljen in visoko motiviran. Prva sklopa Lige narodov bomo odigrali z več različnimi igralci, več bomo rotirali. Nimam specifičnega načrta pomladiti reprezentanco, mi je pa pomembno, da vidim čim več fantov. Na pripravljalnih tekmah in prvih dveh turnirjih Lige narodov bo tako na seznamu več različnih imen, želim imeti vpogled v predstave čim večjega števila igralcev, ne le v osem najboljših, saj nikoli ne veš, kaj se bo dogajalo do avgusta. Liga narodov bo ogrevanje za glavni cilj, za katerega vsi vemo, da je svetovno prvenstvo. V Ligi narodov bomo postavljali temelje in gradili za vrhunec sezone," je načrt priprav predstavil Lebedew.

"Domače svetovno prvenstvo zagotovo prinaša višja pričakovanja, tega sicer še ne čutim, a tukaj sem šele en dan, prepričan sem, da bomo o tej tematiki še veliko govorili predvsem avgusta." Foto: Guliverimage

Verjame, da bodo igrali za navijače zelo gledljivo odbojko

Obljublja agresivno, napadalno Slovenijo, ekipo, ki bo znala pritiskati tudi z dobrim blokom in dobro obrambo: "Menim, da bomo igrali za navijače zelo gledljivo odbojko, prepričan sem, da bo prinesla tudi uspeh. Naredili bomo vse, da se uvrstimo na zaključni turnir Lige narodov, pomembno pa bo, da bomo formo igralcev stopnjevali tako, da bodo pred začetkom svetovnega prvenstva v najboljši pripravljenosti. Domače svetovno prvenstvo zagotovo prinaša višja pričakovanja, tega sicer še ne čutim, a tukaj sem šele en dan, prepričan sem, da bomo o tej tematiki še veliko govorili predvsem avgusta."

Po pokalni lovoriki na poti k naslovu, a ... Dejan Vinčić, s katerim Lebedew sodeluje v klubu, se bo pripravam priključil nekoliko pozneje. Foto: Guliverimage Avstralec je v Slovenijo prišel po klubski sezoni v Nemčiji, kjer je kot trener Friedrichshafna sodeloval z izkušenim reprezentantom Dejanom Vinčićem. Reprezentančna naveza je osvojila pokalno lovoriko, bila pa tudi na dobri poti k osvojitvi naslova nemškega prvaka, v finalu so proti Berlin Recycling Volleys vodili z 2:0 v zmagah, nato pa tekmecu dopustili, da je s tremi zaporednimi zmagami zrežiral popoln preobrat. "Še vedno veliko slišim o tem ... Težko je najti odgovor na vprašanje, zakaj se je to zgodilo, to je šport, je pa dejstvo, da je bil Berlin kakovostnejša ekipa. Z Dejanom sva preživela veliko časa skupaj, bil je kapetan, zelo ga spoštujem, bil je pravi vodja na igrišču. Za zdaj je še prost, priključil se nam bo v nadaljevanju priprav," je povedal o koncu klubske sezone.

Slovenci bodo prvi pripravljalni tekmi odigrali 20. in 21. maja s Hrvaško. Foto: Sportal

Prvi pripravljalni tekmi s Hrvaško

Slovenski odbojkarji se bodo na tekme v Ligi narodov pripravljali v Ljubljani, kjer bodo 20. in 21. maja odigrali tudi pripravljalni tekmi s Hrvaško. Zatem jih čakajo še tekme v Srbiji in Bolgariji, prvi turnir VNL pa bodo igrali v Braziliji. Začel se bo 7. junija s srečanjem proti ZDA. Sledila bosta nastopa na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Veliki finale se bo 20. julija začel v Bologni. Prvenstvo se bo začelo zadnji teden v avgustu.

Širši seznam reprezentance Podajalci: Dejan Vinčić (VfB Friedrichshafen, Nem), Gregor Ropret (Cambrai Volley, Fra), Gregor Pernuš (ACH Volley Ljubljana), Uroš Planinšič (OK Merkur Maribor)

Sprejemalci: Tine Urnaut (Zenit St. Peterburg, Rus), Klemen Čebulj (Asseco Resovia Rzeszów, Pol), Rok Možič (Verona Volley, Ita), Žiga Štern (Foinikas Syros, Grč), Jan Klobučar (OK Kamnik), Jure Okroglič (ACH Volley Ljubljan), Črtomit Bošnjak (OK Črnuče)

Korektorji: Tonček Štern (Gas Sales Bluenergy Piacenza, Ita), Alen Šket (ACH Volley Ljubljana), Nik Mujanovič (OK Kamnik), Mitja Gasparini (Calcit Volley)

Srednji blokerji: Jan Kozamernik (Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Alen Pajenk (Olympiacos, Grč), Sašo Štalerkar (Panathinaikos, Grč), Matic Videčnik (ACH Volley Ljubljana), Danijel Koncilja (AS Cannes, Fra), Janž Janez Kržič (OK Merkur Maribor)

Prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley Ljubljana), Alan Košenina (OK Merkur Maribor)