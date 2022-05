"Po kar nekaj pogovorih, dogovorih in glede na celoten program sem se odločil, da se vrnem. Nekaj časa je bilo v zraku več različnih idej, na kakšen način bi se vrnil. A po pogovorih z vodstvom je prišlo do tega, da lahko kot igralec veliko dodam. Zagotovo sem pogrešal fante, trenutno jih veliko ni zraven, saj je veliko mladih, a to ne spremeni dejstva, da sem vesel, da sem nazaj. Po svojih najboljših močeh bom poskušal odigrati kar najbolje kot lahko in pomagati reprezentanci. Zavedam se, da bo naporno. To je vedno bilo. Tega se ne bojim, če lahko tako rečem. Vem, kaj pričakovati. Želja biti tukaj je večja od naporov, ki nas čakajo," je ob zboru slovenske odbojkarske reprezentance o svoji vrnitvi dejal 37-letnik.

Svetovno prvenstvo eden od razlogov za vrnitev

Ta je bil del izbrane vrste zadnjič lani v ligi narodov, po tej pa, precej potiho, napovedal slovo od reprezentančnega dresa. Evropsko prvenstvo, na katerem so Slovenci še tretjič v šestih letih postali evropski podprvaki, je tako že spremljal kot gledalec. A to se bo kmalu spremenilo, četi novega selektorja Marka Lebedewa bo pomagal tako v ligi narodov kot na domačem svetovnem prvenstvu, ki je bil eden od dejavnikov, da se je vrnil v slovenski dres.

"Svetovno prvenstvo je pika na i vsemu skupaj, tudi zagotovo eden od razlogov za vrnitev in za to, da se je vredno potruditi in to poletje oddelati maksimalno, da bomo v času prvenstva v najboljši pripravljenost. Domače prvenstvo je obveza, ki pa se je zelo veselimo. Pred svojimi navijači želimo znova pokazati svoje najboljše igre, pred njimi smo na evropskem prvenstvu res uživali na evropskem prvenstvu, upamo, da bo tako vzdušje tudi na svetovnem prvenstvu," se nadeja Primorec.

Izpustil bo nekatere tekme Lige narodov

Slovenci bodo prvega od treh turnirjev skupinskega dela lige narodov igrali v Braziliji (7.-12. junij), sledil bo nastop na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, v Gdansku pa bo turnir potekal od 5. do 10. julija. Na zaključnem turnirju sezone v Bologni, ki se bo začel 18. julija, bo nastopilo osem reprezentanc.

Kakšen je Gasparinijev načrt za nastope v ligi narodov? "Nekaj rotacij bo, tudi sam bom na nekaterih delih lige narodov manjkal, ker organiziram tabor za mlade odbojkarje (27. junij-1. julij). V tistem času me zraven ne bo, drugače pa bom čim več tu," pravi dolgoletni reprezentant in dodaja, da so poškodbe, ki so ga pestile med klubsko sezono pri Calcit Volleyju, preteklost: "Fizično se počutim dobro. Tiste poškodbe, ki so me skozi to leto "uničile", so zdaj že nekaj časa sanirane."

Slovence vrhunec sezone nato čaka med 26. avgustom in 11. septembrom, ko bosta Slovenija in Poljska skupaj gostili svetovno prvenstvo. Na njem bodo naši odbojkarji nastopili šele drugič, leta 2018 v Italiji in Bolgariji so osvojili 12. mesto.