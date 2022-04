Potem ko sta dopoldan novico, da se svetovno prvenstvo v odbojki za moške iz Rusije seli na Poljsko in v Slovenijo, v javnost poslala poljska in slovenska vlada, so se pozno popoldan oglasili tudi pri Odbojkarski zvezi Slovenije. "Pred nami so meseci trdega dela. Novega izziva se ne bojimo," je sporočil predsednik Metod Ropret. Prvenstvo bo potekalo med 26. avgustom in 11. septembrom letos, edino slovensko prizorišče bodo Stožice, ki bodo gostile dve od šestih skupin skupinskega dela. Prvaka bodo okronali na Poljskem, naslov bodo branili prav Poljaki. Slovenci bodo na SP nastopili šele drugič, pred štirimi leti so zasedli 12. mesto.

Slovenija bo znova prizorišče odbojkarskega spektakla. Potem ko so Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) leta 2017 dodelila gostiteljstvo svetovnega prvenstva za ženske do 23 let, so ji leta 2019 zaupali še večjo nalogo, sogostiteljstvo evropskega prvenstva za moške, na katerem so slovenski odbojkarji leteli na krillih nabito polnih tribun Arene Stožice in na koncu v Parizu osvojila srebro.

Ropret: Pred nami so meseci trdega dela

Zdaj pa je logistična, predvsem pa finančna letvica postavljena še višje, Slovenija bo sogostiteljica svetovnega prvenstva v odbojki za moške. To bi morala prvotno gostiti Rusija, a ji je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) gostiteljstvo odvzela in jo izključila.

Da bosta namesto Rusije moči združili Poljska in Slovenija, sta že dopoldan Twittnila poljski in slovenski premier Mateusz Morawiecki in Janez Janša, popoldan pa so se oglasili tudi pri OZS.

Takole je predsednik OZS Metod Ropret poziral pred evropskim prvenstvom 2019, zdaj bo v Ljubljani pod njegovim mandatom potekalo še svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

"Nedolgo zatem, ko smo na Odbojkarski zvezi Slovenije izvedeli, da je FIVB Rusiji odvzela svetovno prvenstvo in začela iskati novega organizatorja, smo izkazali interes za izvedbo enega dela prvenstva, vse skupaj pa se je odvilo v zadnjih petih dneh. Ves čas govorimo, da Slovenija v svetovni odbojki kotira zelo visoko in uživa tudi veliko zaupanje mednarodne zveze, ki ji je dodelila soorganizacijo svojega najpomembnejšega tekmovanja. Tako veliki dogodki vselej presegajo zmožnosti športnih zvez, zato smo veseli, da smo bili deležni podpore slovenske vlade. Tako je povsod po svetu, brez tega dandanes enostavno ne gre več. Pred nami so meseci trdega dela. Imamo dobro in utečeno ekipo, imamo veliko izkušenj in kot vedno za nami stoji tudi Mestna občina Ljubljana. Novega izziva se veselimo in se ga ne bojimo," je v izjavi za javnost dejal predsednik OZS Metod Ropret, ki

Stožice bodo gostile dve skupini SP Svetovno prvenstvo bo v Sloveniji potekalo v Areni Stožice, ki bo ob obračunih v skupini, v kateri bo nastopila Slovenija, gostila še eno od tekmovalnih skupin. Za zdaj je tudi že znano, da bodo svetovne prvake okronali na Poljskem. Naslov bodo branili Poljaki, ki bodo doma naskakovali tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov.

24 reprezentanc, razdeljenih v šest skupin

Prvenstvo bo potekalo v prvotnem terminu, in sicer med 26. avgustom in 11. septembrom. Sodelovalo bo 24 reprezentanc, pri čemer mora FIVB še določiti menjavo za izključeno Rusijo.

Že pred tem je bil opravljen žreb, v katerem je bila Slovenija izžrebana v skupino D. V skupini bodo njene nasprotnice še olimpijska prvakinja Francija, Nemčija in Kamerun.

Slovenci bodo v skupinskem delu igrali s Francijo, Nemčijo in Kamerunom. Foto: Guliverimage

FIVB je bila zaradi spremembe organizatorja primorana prilagoditi tudi sistem tekmovanja. Za naslov svetovnih prvakov, ki ga bodo branili Poljaki, se bo sicer še vedno potegovalo isto število reprezentanc, a bodo te po novem razdeljene v šest skupin s štirimi reprezentancami, ki se bodo v okviru posamezne skupine pomerile vsaka z vsako.

Najboljši dve ekipi vsake skupine in štiri najboljše tretje v osmino finala

Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v izločilne boje, v katerih bomo spremljali še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

Obračunom osmine finala bodo sledila še četrtfinalna srečanja, nato pa se bodo štiri najuspešnejše reprezentance podale v boj za odličja. Skupno bo na svetovnem prvenstvu odigranih 52 tekem.

Slovenci so do zdaj na SP nastopili le enkrat, pred štirimi leti, ko so bili 12.

Skupine SP 2022 (26. avgust - 11. september 2022) Skupina D (Stožice): Slovenija, Francija, Kamerun, Nemčija

Skupina A: Portoriko, Srbija, Tunizija, ?

Skupina B: Brazilija, Kuba, Japonska, Katar

Skupina C: Bolgarija, Mehika, Poljska, ZDA

Skupina E: Italija, Kanada, Kitajska, Turčija

Skupina F: Argentina, Egipt, Iran, Nizozemska

Slovenci pred svetovnim prvenstvom čaka še drugi nastop v Ligi narodov. Foto: FIVB

Pred vrhuncem še liga narodov

Slovence pred svetovnim prvenstvom čaka še drugi nastop v Ligi narodov, ki prinaša nastope v Braziliji, na Filipinih in na Poljskem ter še morebitne boje za najvišja mesta na velikem finalu, ki bo od 18. do 24. julija (organizator še ni znan).

Maja v Stožicah še klubski spektakel Maja bo v Stožicah še veliki finale lige prvakov, v katerem bo igral tudi branilec naslova Kozle, ki je v skupinskem delu igral tudi z Mariborom. Foto: Guliverimage

V Ljubljani bo 22. maja še en odbojkarski spektakel. Slovenska prestolnica bo prizorišče velikega finala lige prvakov in prvakinj, v Areni Stožice se bosta za prestižno zmago pomerili po dve najboljši moški in ženski ekipi v letošnji sezoni.

V ženski konkurenci se bosta pomerila italijanski Carraro Imoco Conegliano in turški VakifBank Istanbul, v moški pa v ponovitvi lanskega finala italijanski Trentino Itas in poljski branilec naslova Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle.