Mlade Slovenke so si zagotovile vstopnico za EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca do 19 let se je uvrstila na evropsko prvenstvo, ki se bo konec avgusta začelo v Skopju. Slovenke so v Mariboru v petek premagale Finsko, na nedeljski odločilni tekmi pa so bile s 3:0 (21, 14, 20) boljše še od Bolgarije.

Slovenske odbojkarice so turnir 2. kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo od 27. avgusta do 4. septembra gostilo Skopje, zaključile z dvema zmagama in prvim mestom v skupini D, ki jim je zagotovilo vozovnico za Skopje. To je že tretja uvrstitev te generacije deklet na evropska prvenstva. Leta 2019 so bile četrte, leto kasneje pa sedme.

"Za slovensko žensko odbojko je to še en zelo pomemben rezultat. Potem ko je na začetku letošnjega leta uvrstitev na evropsko prvenstvo že uspela generaciji 2006 in 2007, na EuroVolley zdaj potujejo še mladinke. In to že tretjič, kar le še potrjuje, za kako kakovostno reprezentanco gre. Dekletom je treba čestitati, da vseskozi držijo tako visoko raven. Moram jim tudi čestitati za prizadevnost na treningih in pristop na tekmah. Nisem še sicer čisto zadovoljen, igramo lahko še bolje in to bo treba pokazati na evropskem prvenstvu, kjer bo celotna raven še višja. Po drugi strani so igralke že utrujene, za seboj imajo dolgo sezono. Nekatere od njih so tudi na širšem spisku članske reprezentance. Imamo veliko širino, velik izbor deklet in veselim se že poletja in tudi tega, da bomo z novim selektorjem članic Markom Bonitto lahko veliko kombinirali," je po zagotovitvi vstopnice za evropsko prvenstvo dejal selektor Samo Miklavc.