Slovenci z drugim mestom v tretji krog kvalifikacij za EP

Slovenski odbojkarji so bili za konec kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 20 let v Jeglavi z 1:3 (-18, -17, 23, -14) boljši od gostiteljev. Naša vrsta se domov vrača z zmagama nad Romunijo in Latvijo ter s porazom proti Češki, ki si je edina zagotovila neposredno uvrstitev na EuroVolley, ki bo od 16. do 24. septembra v Italiji. Slovenci bodo novo priložnost, da si zagotovijo vozovnico za Messino in Reggio Calabrio, imeli julija, ko bo na sporedu 3. krog kvalifikacij.

"Kombinacija dveh generacij, s katerima smo nastopili na teh kvalifikacijah, se je izkazala za pozitivno. Fantje iz kadetske ekipe, ki smo jih priključili mladinski, so pokazali, da so lahko del te reprezentance, dobili so tudi priložnost za igro proti Češki in jo maksimalno izkoristili. Čeprav je bila Češka favorit te skupine, saj se je v preteklosti izkazala z izjemnimi rezultati, z drugim mestom na evropskem in šestim mestom na svetovnem prvenstvu, smo si ustvarili priložnost, da bi lahko prišli celo do zmage. Moji občutki so zato mešani, a moramo biti realni in zadovoljni s tem, kar smo prikazali. Tudi Romuni in Latvijci so odigrali na visoki ravni in zato je drugo mesto v skupini lep rezultat. Še posebej, ker nam prinaša dodatne kvalifikacije in s tem še eno možnost, da se ta generacija uvrsti na evropsko prvenstvo," je po nastopu v Jeglavi povedal slovenski selektor Zoran Kedačič