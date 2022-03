Konec ruskih sanj, da bi gostili SP v odbojki

Letošnje svetovno prvenstvo bo potekalo med 26. avgustom in 11. septembrom, a ne tako, kot je bilo določeno prvotno, v Rusiji.

FIVB Statement on the FIVB Volleyball Men's World Championship 2022.



➡️ https://t.co/MH0ktaTXN4 pic.twitter.com/qrbkdLCKXh — Volleyball World (@volleyballworld) March 1, 2022

"FIVB zaradi vojaške invazije Rusije na Ukrajino še naprej izraža veliko zaskrbljenost za varnost prebivalcev Ukrajine. Administrativni odbor FIVB je zato sprejel odločitev, da bi bilo zaradi vojne v Ukrajini v tem trenutku nemogoče organizirati in izpeljati svetovno prvenstvo v Rusiji. Na podlagi tega se je odbor odločil, da Rusiji odvzame organizacijo svetovnega prvenstva, ki bi moralo potekati avgusta in septembra. Ruska odbojkarska zveza in organizacijski odbor prvenstva sta bila o tem že obveščena. FIVB bo poiskala novega organizatorja in s tem zagotovila, da se bodo celotna odbojkarska družina, odbojkarske zveze, športniki, športni delavci in navijači, ki bodo spremljali ta radosten in miren festival športa, počutili varne," so sporočili z mednarodne zveze.

FIVB se za razliko od številnih drugih mednarodnih zvez ni odločila za izključitev ruskih in beloruskih reprezentanc in klubov z vseh tekmovanj pod svojim okriljem. Prav tako tega še vedno ni storila Evropska odbojkarska konfederacija.

Kje se bodo letos slovenski odbojkarji potegovali za točke na svetovnem prvenstvu? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že prej so pri FIVB rusko zvezo obvestili, da bo za turnirja elitne lige narodov za odbojkarje in odbojkarice, ki bi ju morala junija oziroma julija gostiti Ufa in Kemerovo, poiskala druga organizatorja. V Ufi bi sprva morali na svojem tretjem turnirju v letošnji ligi narodov med 5. in 10. julijem igrati tudi Slovenci.