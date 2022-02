Zahteven uvod za Slovence

slovenski odbojkarji se bodo med 7. in 12. junijem merili z zda, brazilijo, rusijo in avstralijo

Potem ko je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) decembra predstavila nekoliko spremenjen format tekmovanja in organizatorje šestih turnirjev Lige narodov (VNL), v kateri bo znova nastopilo najboljših 16 reprezentanc sveta, je zdaj znan še razpored tekem, so sporočili z Odbojkarske zveze.

Ta slovenski reprezentanci, ki bo v ligi narodov nastopila drugič, prinaša težek začetek. Na uvodnem turnirju v Brasilii se bodo Slovenci kot šesti nosilci tekmovanja najprej pomerili z izbrano vrsto ZDA, njihovi drugi tekmeci bodo gostitelji Brazilci, zatem pa bo sledil še dvoboj s tretjeuvrščeno reprezentanco na svetovni lestvici, Rusijo.

Za konec prvega turnirja, ki bo na sporedu od 7. do 12. junija v Areni BSB Nilson Nelson, Slovence čaka še obračun z Avstralijo, od koder prihaja novi slovenski selektor Mark Lebedew. V brazilski prestolnici bodo tekme igrale še reprezentance Japonske, Irana in Nizozemske, istočasno pa bo v Ottawi potekal drugi turnir s Poljsko, Francijo, Srbijo, Argentino, Italijo, Kanado, Nemčijo in Bolgarijo.

Slovence bo v ligi narodov vodil Mark Lebedew. Foto: FIVB

Iz Brazilije na Filipine

Odbojkarska karavana se bo nato preselila na Filipine oz. v Bolgarijo. Slovenci bodo tekme igrali v dvorani Smart Araneta Coliseum v Quezon Cityju, kjer jih med 21. do 26. junijem čakajo srečanja z Nizozemsko, Argentino, Italijo in Japonsko. Na Filipine sicer prihajajo še Rusija, Francija in Nemčija, medtem ko bodo v Sofiji igrale reprezentance Bolgarije, Brazilije, Poljske, Srbije, Kanade, Irana, ZDA in Avstralije.

Za konec še v Rusijo

Za zaključek prvega dela tekmovanja naše odbojkarje čaka še nastop na turnirju v ruski Ufi, ki je kot prirediteljica zamenjala Kemerovo. Na turnirju, ki bo od 5. do 10. julija, se bodo merili s Srbijo in Poljsko, zatem pa še z Iranom in Bolgarijo, v Ufa Areni pa bomo spremljali še obračune Italije, Nizozemske in Rusije. Druga skupina z Brazilijo, Francijo, ZDA, Argentino, Kanado, Japonsko, Nemčijo in Avstralijo bo srečanja igrala v Osaki na Japonskem.

Na zaključni turnir v Italijo osmerica

Najboljših osem reprezentanc se bo uvrstilo na zaključni turnir, ki se bo 20. julija, predvidoma v Italiji, začel s četrtfinalnimi tekmami, veliki finale bo 24. julija.